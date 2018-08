Los Coyotes se enfrentan a Cacheteao con Coca, el destacado de la sexta fecha

24/08/2018 - El Campeonato Clausura que organiza el Torneo de Profesionales, tendrá continuidad mañana con la disputa de la sexta fecha la cual se jugará íntegramente en el Complejo de Jugadores Libres. Desde la organización informaron que las planillas arbitrales deberán ser retiradas 20 minutos antes de la programación. Además, cada jugador deberá contar con una identificación válida. En la programación se destaca el encuentro que sostendrán, en el tercer turno de la cancha 1, Los Coyotes ante Cacheteao Con Coca. La programación completa se detalla a continuación. Programación En cancha 1, Complejo Jugadores Libres: Cristal vs. Murciélagos 13:30; Napoli vs. Pukara F.C. 15:20; Los Coyotes vs. Cacheteao Con Coca 17:10; Niupi FC vs. Messina 18:50. Cancha 2: Comb. Bertolotti vs. Semilleria Rossi 13:30; Nueva Chicago vs. Abogados Cuervos 15:20; Profesores Montero Sport vs. Fútbol y Amistad 17:10; Villa las Delicias vs. La Fusión F.C. 18:50. Cancha 3: Racing vs. Quilmes 13:30; Oglobo Megacotillon vs. Sportivo Lucy 15:20; Atlas vs. Barrio Juramento 17:10. Cancha 4: Ramón Carrillo vs. La Gloriosa 13:30; Kinesiologos F.C. vs. BRIMA 15:20; El Puente vs. Shunko 17:10. Cancha 5: Carlitos Legui F.C. vs. Francisco de Victoria 13:30; Chelsea vs. Corralón Abdala 15:20; La 59 F.C. vs. Bastianos F.C. 17:10. Cancha 6: Hampones vs. AESYA 13:30; Los Pibes vs. Coesa 15:20; Ciudad Satélite vs. Norcen 17:10. Cancha 7: Valencia vs. Abogados Cat 13:30; La Pachanga vs. Deportivo JJ 15:20; Industria F.C. vs. Metalúrgica Dorrego 17:10. Cancha 8: Napoli Black vs. Warrior 13:30; La Alvarado Stone vs. Los Magos 15:20; Galácticos vs. Contadores Jrs. 17:10.