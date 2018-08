Interesante cartelera ofrece la 8ª del Clausura

24/08/2018 - En las instalaciones del predio El Potrerito, se pondrá en juego mañana la octava fecha del campeonato Clausura que organiza la Liga Ratonera. En esta ocasión, el encuentro que se destaca de la programación será el que sostendrán los equipos de Manzana 6 ante Real Madrid, en el segundo turno de la cancha 2. Además, de este compromiso, la fecha tendrá esta programación. Programación Complejo Potrerito 1, cancha 1: All Boys vs. Bº Inglés 14:20; José Ignacio vs. Lex D.R. 16:20. Cancha 2: Ca c h e F.C. vs. 22 y Media 14:20; Manzana 6 vs. Real Madrid 16:20. Cancha 4: Colón Gomas vs. Los Potreros 14:20; S 23 vs. La Moreno 16:20. Cancha 5: Málaga vs. Barrio Sáenz Peña 14:20; Los Vagos del Mosconi vs. Los Pibes de la 11 16:20. Cancha 7: Villa Alem vs. Barrio Sarmiento 14:20; La Jp del 7C vs. Tiendas Tukys 16:20. Quedaron suspendidos y sujetos a una nueva programación los cruces entre La Estafeta y Abogados Topos, Sacachispas vs. Peluquería Nano y La Esquina vs. La Alvarado Old.