Un sexto capítulo con varias atracciones

24/08/2018 - LORETO, Loreto (C). El torneo Daniel “Kanky” González organizado por la Afal (Asociación de Futbolistas Amateur Loretanos) atrapa la atención la opinión publica deportiva de la ciudad del rosquete, ya que apenas tres puntos de diferencia hay seis equipos buscado ubicarse en los primeros puestos de la tabla. Las principales posiciones son las siguientes: La Avenida, puntero con 31 puntos; con 30 los Esquineros, con 29 el Bº Libertad y con 28 puntos están El Mechero, Defensores de Libertad y Jorge Newbery, esta situación llena de atractivos a la fecha Nº16 que mañana a partir de las 12:45 se desarrollara completa en el predio del club Unión Obrera. En la oportunidad se enfrentarán a los Bushcas vs. Bº Libertad; 48 Viviendas vs Jorge Newbery; Colonia vs. Bº Oeste; Defensores de Remanso vs. Defensores de Libertad; alma y Vida vs Alberdi; FCTC vs. El Mechero; Pinchas vs. Palermo; CSDBO vs. Albañiles; mientras que el clásico barrial lo disputan San Esteban vs. Zona Roja para clausurar la jornada. Resultados La fecha anterior terminó con los siguientes resultados Alma y Vida 0, Palermo 3; Bº Libertada 2, Defensores de Remanso 0; Zona Roja 4, San Esteban 1; La Avenida 0, FCTC 0; Defensores de Libertad 1, 48 Viviendas 1; Albañiles 2, Los Pinchas 2; Esquineros 1, CSDBO 0; Jorge Newbery 1, La Colonia 1; Barrio Oeste 1, El Mechero 3; Los Bushcas 2, Alberdi 0, libre Alberdi