Tiro Federal recibirá la fecha del “Carlos Coronel”

24/08/2018 - CHOYA, Choya (C). Las emociones que despiertan el mejor fútbol para aficionados se darán cita en el predio del Tiro Federal de Frías para poner en juego mañana la decimoquinta fecha del campeonato denominado Carlos Coronel que es fiscalizado por la Asociación del Fútbol Amateur Friense. Están programado para esta oportunidad seis enfrentamientos. El arranque está fijafo para las 13. El programa completo de encuentros es el que se detalla a continuación: Mercadito Gachi y Legui vs El Vasco Carnes; Carnicería Giovani vs Los Tornillos; M y M Deportes vs Tiro Federal; Los Cuervos (único líder con 31 unidades) vs Autoservicio Hernán; Bº Oeste vs Loma Negra y Mercadito del Valle vs Juan Perón. Liga de las Instituciones ) Esta noche arrancará una nueva jornada del certamen “Aniversario de Frías” que es coordinado por la Liga de las Instituciones. La cita será desde las 20 en el predio del Parque Municipal de la “Ciudad de la Amistad”. Marcha puntero Obras con 18 puntos. De acuerdo con lo informado desde la organización se medirán en el siguiente orden: La Bio vs. Panaderos; Polideportivo vs. Obras; Técnica vs. Bancarios; Tránsito vs Comercio; Policía vs. Aoma. Tendrá fecha de descanso el elenco de Loma Negra. La fecha pasada: Polideportivo 4, Tránsito 3; Comercio 7, Aoma 4; Técnica 6, La Bio 4; Obras 2, Panaderos 0; Lomas Negra 3, Uocra 1 y Policía 1, Uocra 0.