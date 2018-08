La segunda fecha será en Laprida

24/08/2018 - CHOYA, Choya (C) El domingo rodará el esférico para la segunda fecha del campeonato que organiza la Liga Choyana de Fútbol. La localidad de Laprida recibirá al mejor fútbol del departamento. Se espera un buen número de asistentes debido a que varios pueblos tienen sus equipos que los representan. Según lo adelantado, habrá seis choques que generan grandes expectativas en cada uno de sus seguidores. El programa será el siguiente: Los Amigos vs Juventud; Central Norte vs Los Powers; Shishi Pozo vs Banda Verde; Atlético Villa La Punta vs Club Atlético Laprida; Casa Blanca vs Atlético Choya y Arsenal Fútbol Club vs Los Leones que son los responsables de la organización en esta ocasión. 