Otra fecha por el aniversario de Central Córdoba

24/08/2018 - La octava fecha del torneo denominado “100º aniversario de Central Córdoba” se disputará mañana en el club Social y Deportivo Coinor, con una interesante cartelera que ofrece partidos para todos los gustos. Esta jornada despertó gran interés por lo que se prevé partidos a jugarse en cancha llena. Esto tiene como ente organizador la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. El horario de inicio para la nueva competencia está previsto para las 12.30. Programación El fixture tendrá el siguiente detalle: Panificadora La Deseada vs. M y M Deportes; Ferroviarios vs. Influencia; La Casa del Plomero vs. Los Canarios; Veteranos vs Deportivo Choya; Quirós vs. Panificadora Suecia; Carnicería Tres Hermanos vs. Icaño; La Mexicana vs. Cebollitas. Libre Maxi Kiosco Watito. Posiciones La tabla de posiciones tiene en lo más alto a Cebollitas con 18. Lo sigue con 14 Ferroviarios (último campeón). Además Deportivo Choya, La Casa del Plomero y Panificadora Suecia acumulan 13 unidades. l