Muñeca de Nahir Galarza

24/08/2018 -

Un curioso pedido le realizaron a un escultor, que se encargó de crear parte de una muñeca inspirada en Nahir Galarza. Un joven coleccionista rosarino le encargó a un escultor que hiciera una muñeca con el rostro de Galarza. La figura tiene pelo rubio y está vestida con ropa similar a la que llevaba la asesina de Pastorizo un día que salió de la cárcel. El escultor contó: "Me encargaron que hiciera la cabeza y el cliente se encargó de ponerle la ropa". Y agregó que: "En 20 años fue el pedido más raro que me hicieron. Siempre me encargan personajes de historietas o de películas, esto fue muy extraño".