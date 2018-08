"La Argentina ya no vuelve al populismo ni al kirchnerismo"

24/08/2018 -

Así como lo hicieron distintos funcionarios del Gobierno - incluido el presidente Mauricio Macri- el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se refirió a los cuadernos de las coimas, el caso que copó la agenda noticiosa del país.

‘La Argentina ya no vuelve para atrás, es mi convicción por lo menos. No vuelve al populismo, no vuelve al gobierno del kirchnerismo, a esas matrices de corrupción, a un gobierno que despreciaba la República. A eso no vuelve más, el cambio llegó para quedarse’, aseguró el funcionario de Cambiemos.

Y continuó: ‘¿quién representa ese cambio? Lo decidirá la gente. Nosotros tenemos la obligación de hacer las cosas bien para que la gente lo vuelva a elegir. Nos falta la mitad de nuestra gestión y tenemos muchos temas que resolver. Hemos resuelto mucho, pero queda mucho trabajo por hacer’.

Para concluir, el titular de la cartera del Interior a nivel nacional, opinó: ‘Estos hechos que están saliendo hoy a la luz no tapan los problemas económicos, pero sí los explican. No somos infalibles, pero claramente el rumbo que tiene que tomar la Argentina es este, podemos cambiar los instrumentos, pero no los objetivos’.