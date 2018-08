Espert pronosticó un piso de inflación del 35% pero que puede llegar al 40% anual

24/08/2018 -

El economista José Luis Espert cuestionó la política económica del Gobierno al considerar que continúa con un sistema con un fuerte gasto público a la par que señaló que la inflación tendrá como piso este año un 35%.

Espert disertó en el marco de la apertura del 10º Congreso de Desarrollo e Inversiones Inmobiliarias que se llevó a cabo en el Hotel Hilton.

En cuanto al gasto público, dijo que hay un ‘Estado impagable’ que termina encerrado en lo que él denomina un triángulo vicioso: ‘ajuste por crisis’ en una de sus aristas, ‘rebote’ en otra y ‘leyes laborales inviables’ en la tercera.

El economista dio a conocer sus proyecciones económicas para 2018: estimó una inflación con un piso del 35% y de hasta 40%, un dólar entre $ 32 y $ 34 para fin de año, una caída de la actividad económica de 1,2%, y un déficit fiscal primario de 2,4%.

‘En 2018, año de gran devaluación, no descartaría que la inflación llegue a tocar el 40% que alcanzó en 2016 y 2014, con un piso en 35%’, señaló. Y agregó que la meta del 32% de inflación anual acumulada a agosto de este año, que cerró el Gobierno con el FMI en el marco del acuerdo Stand By por u$s 50.000 millones, ‘va a haber que discutirla’.