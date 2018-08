Dos partidos le dan continuidad a la novena fecha del Anual

Fotos DUELO. Sarmiento, ya clasificado, recibe a un Mitre sin chances.

24/08/2018 -

El Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, tendrá continuidad esta tarde, cuando se disputen dos cotejos, correspondientes a la novena fecha del certamen que hace disputar la entidad madre del fútbol local.

En la ciudad de La Banda, Sarmiento recibirá a partir de las 16 a Mitre, en un duelo que no define absolutamente nada. El Profesor ya está clasificado a las semifinales del campeonato tras asegurarse el segundo puesto de la Zona A (por detrás de Vélez de San Ramón).

Por su parte, en el Auri, la situación es muy diferente ya que no logró clasificarse a dicha instancia y no tiene chances matemáticas de poder conseguirlo. El duelo del Sub 21 entre ambos se jugará a las 14.

El otro cotejo programado para esta tarde es el que disputarán en San Ramón, Vélez Sarsfield y Estudiantes de Huaico Hondo.

El mismo dará comienzo a las 16, mientras que el cotejo correspondiente al Sub 21 tendrá inicio a las 14.

Vélez de San Ramón, ya se clasificó a las semifinales y además, se aseguró el primer puesto de la Zona A. Estudiantes de Huaico Hondo, llega a este duelo sin chances de clasificación.

Después de estos encuentros, la fecha seguirá de la siguiente manera:

Domingo 26/08. Defensores de Forres vs. Unión de Beltrán: 14 y 16.

Güemes vs. Instituto Santiago: 14 y 16.

Villa Unión vs Banfield: 14 y 16. Independiente de Beltrán vs. Central Argentino: 14 y 16.

Comercio vs. Sportivo Fernández: 14 y 16.

Miércoles 29/08: Central Córdoba vs. Agua y E. 14 y 16 (en Comercio, a puertas cerradas).