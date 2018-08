Bielsa contó que cometió un error con Crespo

24/08/2018 -

Ni la vieja discusión por no incluirlo como titular junto a Gabriel Batistuta en el seleccionado argentino, ni su decisión de darle poco más de una hora de acción en el Mundial de Corea y Japón 2002, siempre como relevo del goleador de Reconquista. El actual entrenador de Leeds United, Marcelo Bielsa, le ofreció sus ‘disculpas públicas’ a Hernán Crespo, por otra cuestión.

‘Hay un error grave que cometí, que no me lo perdono. Me tocó dirigir a un gran centroatacante que fue Crespo, un jugador muy generoso. Me tocó dirigirlo en dos momentos, uno cuando él estaba madurando, y cuando él ya había madurado. Cuando él estaba madurando, yo una vez le dije que lo consideraba un jugador maduro, pero le estaba mintiendo’, prologó el técnico rosarino.

En una conferencia de prensa que brindó antes del encuentro del sábado como visitante ante Norwich City, por la cuarta fecha de la segunda división de Inglaterra, explicó: ‘Trataba de fortalecer su autoestima asignándole una característica que yo no pensaba que él tuviera’.

‘Cuando pasó el tiempo y él maduró verdaderamente, le dije ‘qué madurez actual la tuya, no sos el mismo que eras antes’, y él pensó ‘¿cómo?, si usted antes me dijo que ya estaba consolidado, usted me engañó’. Y no me lo perdonó nunca a eso, y con mucha razón’, se lamentó.