Películas argentinas se suman a Netflix en septiembre

24/08/2018 -

La pantalla de Netflix estrenará septiembre con la incorporación de nuevas películas a su catálogo. La primera en abrir el mes será el filme "La historia oficial", que llegará el 1 de septiembre, junto con "Francisco: El Padre Jorge"; "Wakolda"; "Una noche de amor"; "El último Elvis"; "Infancia clandestina"; "XXY"; "La maldición de Thelma"; "Marvel Ant-Man"; "Mi abuela" y "Carol". La segunda semana de septiembre recibirá el viernes 7 otros grandes títulos como "Sierra Burgess es una loser", y "The Most Assassinated Woman in the World".