Nicole Neumann confesó intimidades en el teatro

24/08/2018 -

La modelo se animó a participar del show que ofrecen en el teatro Regina, Alessandra Rampolla y Jay Mammon, quien con su personaje de "Estelita" consigue que los famosos hablen de sus intimidades. Esta vez, Nicole confesó sus gustos sexuales. Le dio un puntaje de 9,50 a la importancia que tiene el sexo en su vida; y cuando le preguntaron si el tamaño importa, la ex de "Poroto" Cubero no dudó: "Importa. Tiene que ser ancho y largo. Yo no ando con chiquitas", disparó. Estelita y Rampolla le consultaron por el sexo anal: "Ahora de grande me volví más gauchita", reveló.