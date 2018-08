Santiago del Moro quiere aires nuevos en su futuro como conductor de TV

24/08/2018 -

Cuando una figura de la televisión comienza a crecer y a traducir ese crecimiento en buenos números de rating, los ojos de productores y del mundo del espectáculo comienzan a posarse en sus pasos a seguir.

Más o menos eso es lo que le está pasando a Santiago del Moro, quien hizo de "Intratables" algo más que un programa de actualidad política, y sin embargo, ahora siente que está llegando el momento de dar un giro, aunque le queda un año más frente al programa de América.

"Desde que empecé con Infama hace diez años no paré nunca. Pelearla siempre es parte de mi historia", dijo en el programa radial que conduce Ulises Jaitt, y agregó: "Tengo contrato con América y voy a continuar un año más con Intratables. El próximo año sí lo que estoy evaluando es hacer otra cosa que no tenga que ver con la actualidad política. Todavía no tengo definido qué proyecto voy a hacer. Me encanta hacer actualidad política, no me cansó. Yo soy conductor de televisión, soy un profesional. Por ejemplo cuando arrancó Intratables iba a ser un programa que iba a tratar las cinco noticias más importantes del día. Una de espectáculos, una de deportes, una de política... después se fue para otro lado", recordó.

Por otra parte, reflexionó a cerca de estos seis años al frente de "Intratables". "Hace seis años arranqué con Intratables y es un programa que me dio todo y me gané todo como conductor. No soy del mundo político, soy un conductor de televisión y radio. Es para lo que me formo todo el tiempo. Lo importante son las horas de vuelo que tenemos, yo siempre me siento un trabajador. Me siento un trabajador de esto y un sapo de otro pozo en lo que voy contando que tenga que ver con la actualidad política. Nunca fue mi objetivo. Soy un conductor que mañana mismo podría estar haciendo un programa de preguntas y respuestas. Por ejemplo el Soñando por bailar estuvo buenísimo en su momento".

Entre los planes para el futuro, Del Moro reveló que tiene en mente un proyecto que está en manos de la gerencia de Contenidos de América. "Hay un proyecto que se manejó y que está en carpeta que es un reality de unos instagramers que están encerrados. Todavía no me lo llegaron a ofrecer", remarcó Santiago.

El futuro laboral de Del Moro comenzó a ganar protagonismo mediático cuando, a raíz de la renuncia de Marina Calabró como panelista de "Intrusos", la gerenta de Contenidos de América, Liliana Parodi también se refirió a los rumores de la renuncia del conductor de Intratables, lo cual fue desmentido.

No obstante, el programa de actualidad política comenzó a experimentar algunos cambios, como la partida de Gabriel Levinas.