El "Indio" festejará con todo sus 67 años

Fotos "Él es un hijo del sol, y el monte lo hizo luthier. Froilán González sueña los brazos del querer", escribió "Peteco" Carabajal un poema (luego musicalizó) que dedicó a su amigo.

24/08/2018 -

José Froilán González, el "Indio", celebrará este domingo 26 sus 67 años. Música, danza, poesías y comidas regionales enmarcarán el festejo de este hombre que en el 2000 y el 2001 dictó talleres de percusión y elaboración de legüeros en Brasil, España, Bruselas, Luxemburgo, Holanda, Francia, Inglaterra, Suiza y Alemania, entre otros lugares.

Músicos y bailarines de Santiago y del país estarán este domingo para cantarle el feliz cumpleaños a Froilán. "Doy gracias a Dios, a mi familia y a la vida por todo lo conseguido", destacó Froilán a EL LIBERAL.

Lo que heredó de su padre, Ramón Rosa González, y de un tío, el "Indio" potenció a nivel planetario, a tal punto que entre sus selectos clientes se destacan Peter Gabriel, Shakira, León Gieco, Gustavo Santaolalla, Oscar Esperanza "Chaqueño" Palavecino, Soledad Pastorutti, la fallecida Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Carlos "Chango" Nieto, Lila Dawn, Diego Torres, Alberto Cortez, Marcela Morelo, Rubén Blades, los bailarines del Circo Du Solei , No Te Va Gustar, Catupecu, Los Piojos, Divididos y el grupo español de rock Ojo de Brujo.

Esa identidad que le dio al bombo y que cientos de figuras nacionales e internacionales quieran tener un legüero hecho por él, tiene una gran significación para el luthier.

"Me siento muy bien, feliz, orgulloso de que mi trabajo trascienda. Hace poco, en Entre Ríos, estuve con Chayanne y le regalé uno de mis bombos. Que él, como otros artistas que no son del folclore requieran mis bombos, verdaderamente, ratifican los objetivos que yo me fijé al buscar darle una identidad a este instrumento", remarcó.

Pienso que he hecho algo en la vida para que el bombo sea un instrumento que pueda marcar a Santiago. Dices Santiago, dices bombo como decir chacarera", puntualizó Froilán en una entrevista con EL LIBERAL.

Haber revalorizado la función del bombo como instrumento y haberle otorgado una jerarquía que se plasmó con creces con las marchas de los bombos, pone orgulloso este hombre a quien su padre bautizó como José Froilán González en homenaje al ex corredor de Fórmula 1.

"Le hemos dado, al bombo, un lugar que no lo ha tenido nunca. Esto te da trabajar con este instrumento, pero una cosa es trabajarlo con amor y tratando de experimentar las cosas y no poner primero el dinero. Busco hacer cosas que se destaquen y que tengan vida. Para mí un bombo sin vida no sirve", remarcó el "Indio".