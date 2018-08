Ramis y Bouzat podrían estar el domingo

24/08/2018 -

Vélez continúa su puesta a punto en la Villa Olímpica para volver al triunfo la próxima fecha contra Banfield (domingo a las 11, en el Amalfitani). Y Gabriel Heinze tiene buenas noticias: Jhonathan Ramis y Agustín Bouzat trabajaron con normalidad junto al grupo.

El uruguayo de 28 años había sufrido un fuerte golpe al chocar con Gabriel Arias, arquero de Racing, por lo que debió ser reemplazado y no pudo concluir el partido. El ex Boca Juniors, por su parte, no pudo estar en el Cilindro por una contractura.