Racing tiene una dura visita a Patronato en el inicio de la fecha

Fotos DUELO. Racing tiene ya en mente la revancha ante River y hoy preservaría a varios de sus titulares.

24/08/2018 -

Se terminó la racha negativa para Racing, que derrotó 2-0 a Vélez por la segunda fecha de la Superliga y le puso fin a una seguidilla de cinco partidos sin triunfos que se extendía desde el semestre pasado. Con el ánimo en levantada, ahora a la Academia le toca viajar a Paraná para visitar a Patronato, en el que será el último partido antes de la revancha frente a River por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Esta tarde, la Academia visitará a Patronato a partir de las 19, con arbitraje de Fernando Espinoza.

Con el duelo contra el Millonario a la vuelta de la esquina, Eduardo Coudet piensa en un equipo muy alternativo para el partido en Paraná. A pesar de que Alejandro Donatti y Alexis Soto ya están recuperados de sus lesiones, no se concentraron y volverán recién en el Monumental. Otros que directamente no viajarán son Lisandro López y Renzo Saravia. El que sí estará en Entre Ríos es Eugenio Mena, quien había terminado el encuentro contra Vélez con un golpe. Los once que se perfilan: Arias; Pillud, Sigali, Orban, Mena; Solari, M. Díaz, G. Fernández, Centurión; Cristaldo, Cuadra.

La derrota 1-0 contra San Martín de San Juan en la segunda fecha le dejó una pésima noticia a Juan Pablo Pumpido: Facundo Barceló salió con una lesión en la rodilla a los 15 minutos del primer tiempo y aunque el problema es menos grave de lo que se pensaba, estará un mes y medio afuera de las canchas. Así, la salida del delantero será el único cambio que tendrá el conjunto entrerriano, que irá con Bértoli; Ceballos, Escudero, Vera, Urribarri; Sperduti, Lemos, P. Ledesma, Carabajal; Royón, Rescaldani.

Jonathan Cristaldo tendrá hoy la posibilidad de estar desde el inicio en el partido que Racing Club jugará frente a Patronato, en Paraná, por la tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Y se refirió a su estado físico, del que tanto se habló antes de su llegada a la Academia por declaraciones del entrenador Eduardo Coudet, que lo invitó a sumarse ‘solo, sin la panza’.

‘Siempre mi problema era el estado físico, la verdad es que estaba un poco excedido de peso. En los seis meses que estuve sin jugar decidí concentrarme en mi estado físico y entrenarme a full, para cuando llegara la oportunidad de algún club poder estar al cien por ciento, como nunca’, admitió el delantero en una entrevista para la página web del conjunto de Avellaneda.

‘Churry’ aseguró que está en su ‘mejor momento’ y nunca estuvo ‘en este peso, ni cuando tenía 20 años’, destacó.