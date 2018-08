Perdió sus bienes en un incendio y necesita de ayuda

Fotos “El incendio me dejó únicamente con lo puesto”, manifestó Nancy Silvina Navarrete.

Hoy 16:02 -

Nancy Silvina Navarrete es una mujer que sobrevivió al incendio de su habitación. Ocurrió en esta ciudad Capital, hace un mes, a la noche, cuando dormía sin imaginar que, en cuestión de segundos su vida iba a estar en peligro.

En diálogo con EL LIBERAL recordó que el siniestro se produjo en horas de la madrugada.

“Me desperté con los ruidos de explosiones y de olor a quemado. Después comencé a gritar pidiendo ayuda”, sostuvo.

El incendio se originó en la pieza que alquila, en una propiedad de calle Libertad Nº 1381, casi esquina de calle 12 de Octubre del barrio Sáenz Peña.

Te recomendamos: Dos policías rescataron a los residentes de una pensión durante un incendio

“Vinieron unos vecinos y también policías que me lograron sacar del incendio”, indicó.

Los guardianes del orden resultaron ser del personal de la Oficina de Guardia de la Comisaría Cuarta, distante escasos metros del lugar del siniestro. Aquella vez, todos los protagonistas, incluido Navarrete sufrieron principio de asfixia por la intensa humareda.

Ahora, con el paso de los días, la mujer llama a la solidaridad de los santiagueños para que pueda rehacer su vida.

“Sí recibí ayuda, pero aún necesito ropa y calzados, porque me quedé sin nada. Me mantengo trabajando como ama de casa o haciendo changas, como siempre desde más joven. También hace poco me desempeñé en una pollería que ya cerró”, comentó.

Quienes deseen brindar alguna colaboración pueden hacerlo a la dirección citada anteriormente o llamar al teléfono 155 825703.