CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de agosto de 2018

25/08/2018 -

CANAL 7

11.00 CINE. DR. DOLITTLE 4

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 CINE. DR. DOLITTLE 4 (CONTINÚA)

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINÚA)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

17.45 CINE. LOS TRES CHIFLADOS

19.00 CINE. TITANIC

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 GRAVEDAD ZERO

01.00 ESPECIAL. LA QUIETUD

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

CANAL 9

11.00 CHAPULÍN COLORADO

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

TV PÚBLICA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

EL TRECE

09.15 PANAM Y CIRCO

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 PLAN TV

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

12.38 EL LOBO DE WALL STREET

04.14 PARIA

05.54 FESTIVALES PANAMÁ 2018

06.19 LA PRINCESITA

08.02 HOMBRES DE NEGRO

10.25 PADDINGTON

12.11 EL HIJO DE LA MÁSCARA

13.45 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO

16.11 PADDINGTON

17.43 HOMBRES DE NEGRO

19.47 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO

22.00 MI ABUELO ES UN PELIGRO

23.54 YA TE EXTRAÑO

TNT

02.47 INFRAMUNDO 3. LA REBELIÓN DE LOS

LYCANS

04.13 BUZZ - SEASON 7

06.00 BUZZ - SEASON 7

08.18 CLICK. PERDIENDO EL

CONTROL

10.20 TOY STORY 2

12.07 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

14.49 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

17.23 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

19.17 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE

CASPIAN

22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

00.08 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

TCM

01.42 RETO AL DESTINO

03.48 SIN MIEDO A LA MUERTE

05.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.17 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.50 LA NIÑERA

08.14 LA NIÑERA

08.39 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

09.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

09.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.17 LA NIÑERA

10.42 EN BUSCA DE UN SUEÑO

12.36 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?

14.39 UN RATÓN EN LA FAMILIA

16.31 MATILDA

18.22 UN PAPÁ GENIAL

20.01 PERFECTO ASESINO, EL

22.00 RETO AL DESTINO

SPACE

01.46 POLTERGEIST

03.49 LA NIEBLA

05.22 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 BREAKING NEWS

07.34 COMBATE

09.12 LA NIEBLA

10.58 MR. HOLMES

13.04 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

15.01 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

17.20 DRAGONHEART 3 LA MALDICIÓN DEL

BRUJO

19.23 TITANES DEL PACÍFICO

22.00 EL SABOTAJE





A DÓNDE IR

PARQUE AGUIRRE

EL SÁBADO 25, COMO PARTE DE LOS FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO,

ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE PRESENTARÁ

LA ANIMADORA INFANTÍL “PANAM”. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, VI

FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE.

ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y

MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.

NODO TECNOLÓGICO

+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN DE ‘EL POLACO’.

+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.

+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU. ENTRADA: LIBRE Y

GRATUITA.

MILONGA DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSILVANIA 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

24/08 16:30 (Cast)

MEGALODON (3D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

25/08 - 21:30 (Cast) 00:10 (Cast)

CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE

OCULTO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

24/08 16:10 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS) - 18:00

(Cast)

MEGALODON (2D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

25/08 - 19:50 (Cast) 22:15 (Subt)

00:45 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

16:05 (Cast) 18:10 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

25/08 - 20:15 (Cast) 22:40 (Subt)

01:00 (Subt)

EL AMOR MENOS PENSADO

(2D): COMEDIA (+13 AÑOS) 17:00

(Cast)

LATIDOS EN LA OSCURIDAD

(2D):

TERROR (+13 AÑOS)

25/08 19:40 (Cast) 22:20 (Subt) 00:45

(Subt)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

18:00 (Cast) 20:20 (Cast) 22:40 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

EL JUSTICIERO 2D APTA 16

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00- 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SOLO EL JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:30-

HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP

CASTELLANO 2D 18:10

MEGALODON APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 22:50

CASTELLANO 3D 20:30

SUBTITULADA 2D 22:50-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO

2D 17:30