CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de agosto de 2018
A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR.
Por El Liberal
25/08/2018 -
CANAL 7
11.00 CINE. DR. DOLITTLE 4
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 CINE. DR. DOLITTLE 4 (CONTINÚA)
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINÚA)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 FINDE EN NICK
17.45 CINE. LOS TRES CHIFLADOS
19.00 CINE. TITANIC
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 GRAVEDAD ZERO
01.00 ESPECIAL. LA QUIETUD
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 9
11.00 CHAPULÍN COLORADO
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 LOS 7 LOCOS
17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
EL TRECE
09.15 PANAM Y CIRCO
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 PLAN TV
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.38 EL LOBO DE WALL STREET
04.14 PARIA
05.54 FESTIVALES PANAMÁ 2018
06.19 LA PRINCESITA
08.02 HOMBRES DE NEGRO
10.25 PADDINGTON
12.11 EL HIJO DE LA MÁSCARA
13.45 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO
16.11 PADDINGTON
17.43 HOMBRES DE NEGRO
19.47 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO
22.00 MI ABUELO ES UN PELIGRO
23.54 YA TE EXTRAÑO
TNT
02.47 INFRAMUNDO 3. LA REBELIÓN DE LOS
LYCANS
04.13 BUZZ - SEASON 7
06.00 BUZZ - SEASON 7
08.18 CLICK. PERDIENDO EL
CONTROL
10.20 TOY STORY 2
12.07 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
14.49 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
17.23 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
19.17 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE
CASPIAN
22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
00.08 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
TCM
01.42 RETO AL DESTINO
03.48 SIN MIEDO A LA MUERTE
05.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.17 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.50 LA NIÑERA
08.14 LA NIÑERA
08.39 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
09.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
09.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.17 LA NIÑERA
10.42 EN BUSCA DE UN SUEÑO
12.36 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?
14.39 UN RATÓN EN LA FAMILIA
16.31 MATILDA
18.22 UN PAPÁ GENIAL
20.01 PERFECTO ASESINO, EL
22.00 RETO AL DESTINO
SPACE
01.46 POLTERGEIST
03.49 LA NIEBLA
05.22 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 BREAKING NEWS
07.34 COMBATE
09.12 LA NIEBLA
10.58 MR. HOLMES
13.04 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
15.01 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
17.20 DRAGONHEART 3 LA MALDICIÓN DEL
BRUJO
19.23 TITANES DEL PACÍFICO
22.00 EL SABOTAJE
A DÓNDE IR
PARQUE AGUIRRE
EL SÁBADO 25, COMO PARTE DE LOS FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO,
ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE PRESENTARÁ
LA ANIMADORA INFANTÍL “PANAM”. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, VI
FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE.
ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y
MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.
NODO TECNOLÓGICO
+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN DE ‘EL POLACO’.
+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.
+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU. ENTRADA: LIBRE Y
GRATUITA.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSILVANIA 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
24/08 16:30 (Cast)
MEGALODON (3D)
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
25/08 - 21:30 (Cast) 00:10 (Cast)
CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE
OCULTO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
24/08 16:10 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS) - 18:00
(Cast)
MEGALODON (2D)
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
25/08 - 19:50 (Cast) 22:15 (Subt)
00:45 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
16:05 (Cast) 18:10 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
25/08 - 20:15 (Cast) 22:40 (Subt)
01:00 (Subt)
EL AMOR MENOS PENSADO
(2D): COMEDIA (+13 AÑOS) 17:00
(Cast)
LATIDOS EN LA OSCURIDAD
(2D):
TERROR (+13 AÑOS)
25/08 19:40 (Cast) 22:20 (Subt) 00:45
(Subt)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
18:00 (Cast) 20:20 (Cast) 22:40 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
EL JUSTICIERO 2D APTA 16
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00- 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SOLO EL JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20- 22:30-
HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP
CASTELLANO 2D 18:10
MEGALODON APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 22:50
CASTELLANO 3D 20:30
SUBTITULADA 2D 22:50-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO
2D 17:30