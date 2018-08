Fénix Judo Team sobresalió en dos torneos internacionales

Fotos ÉXITO. El equipo de Fénix Judo Team dirigido por Jorge Peralta dejó bien alto el prestigio del deporte de la provincia en el Cenard.

25/08/2018 -

El pasado fin de semana Fénix Judo Team compitió en el Panamericano y Sudamericano de Másters, en Buenos Aires en el Cenard, evento que sirvió para ponerse a punto para el Mundial de la categoría en octubre en Cancún.

Sandra Gorostiaga (Campeona Panamericana y Sudamericana en F3 70 kg); Jorge Peralta (Bronce Panamericano M1 73 kg); Hugo Pérez (Sub. Panamericano M1 81 kg); Francisco Chaparro (Bronce Panamericano M1 90 kg); Fernando Iturre (Sub. Panamericano M2 +100 kg); Daniel Cremaschi (7º y 5º en Panamericano y Sudamericano); David Árias Paz (Sub, Panamericano y Campeón Sudamericano M4 81 kg); Luis Vega (7º y 5º en el Panamericano y Sudamericano M4 90 kg); Héctor Ledesma (Sub. Panamericano y Campeón Sudamericano M7 81 kg).

Fénix Judo Team fue una de las instituciones que más competidores presentó. Sandra Gorostiaga fue escolta de la bandera en la ceremonia inaugural. El director técnico Jorge Peralta agradeció al Dr. Gerardo Zamora y al subsecretario de Deportes, profesor Carlos Dapello, por confiar y apoyar al equipo", dijo.