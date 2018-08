Fotos Santiago debuta en el clásico ante Tucumán

25/08/2018 -

El s e l e c c i o n a d o santiagueño debutará esta noche en el Torneo Regional de la categoría U17, enfrentando a Tucumán, en una nueva edición del clásico del NOA. El partido se jugará en el estadio de la Federación Jujeña de Básquet, desde las 19. En el segundo turno, desde las 21, se enfrentarán Salta y Jujuy, los otros dos par t i c ipantes en el torneo. El equipo de Daniel Ledesma irá en busca del único pasaje al Campeonato Argentino, que se jugará en Corrientes, a fines de septiembre. Un triunfo esta noche en el clásico fortalecerá las chances del seleccionado santiagueño, que mañana enfrentará a Salta (a las 11) y Jujuy (17.45). Rival de jerarquía Tucumán presentará un plantel de jerarquía, en el que se destaca la presencia de Tomás Allende, base de Quimsa. El resto del plantel es el siguiente plantel: Emi l i ano Le z c ano, Joaquín Briseño, Lautaro Manrique, Juan Cruz Rodríguez, Ignacio Palavecino, José Flores Drube, Augusto Figueroa, Felipe Palazzo, Amín Juárez Whebe, Santiago Chinchilla y Matías Bernan.