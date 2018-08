La hija de Blanco acusó al Millonario

25/08/2018 -

Previamente a que la Conmebol decidiera que River no sea sancionado por el tema Bruno Zuculini, Bárbara Blanco, hija del presidente de Racing y directora de Relaciones Internacionales del club, pidió que se hiciera justicia por la mala inclusión del jugador del Millonario. Y tiró una frase fuerte, recordando el famoso caso del gas pimienta ante Boca: ‘Con los casos anteriores, no es Racing el que inicia el torneo de escritorios. Claramente hubo antecedentes de escritorios y no fue Racing’.

En principio, la abogada y politóloga se vio con confianza para clasificar a cuartos de la Libertadores, más allá de lo que decida la Conmebol: ‘La postura del club la dejo en manos de Víctor y Milito. A mí también me gusta ganar los partidos en la cancha y tengo mucha ilusión de ganar en el Gallinero el miércoles. Tengo fe’.