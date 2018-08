Crespo publicó una carta dedicada a Bielsa

25/08/2018 -

El ex delantero Hernán Crespo le respondió a Marcelo Bielsa, luego de que el entrenador admitiera haber cometido un error con el delantero durante la época que compartieron en el seleccionado argentino de fútbol.

El DT rosariono confesó que le dijo al delantero que estaba maduro en un paso por la selección (para aumentar su confianza), cuando realmente no lo consideraba así. Ayer, Crespo hizo pública una carta en sus redes sociales, en la que afirmó que "fue una tremenda decepción" haber recibido esas palabras de Bielsa y le abrió la puerta para que vuelvan a juntarse para dialogar.

"Marcelo: sus disculpas me hicieron rebobinar 14 años de un dolor que aún tengo adentro. Ese sentimiento me lleva a escribirle esta carta. Cuando uno habla corre el riesgo de que la bronca lo empuje a decir alguna palabra injusta. Pensar, reescribir, da tiempo para reflexionar. Aun cuando eso no cambia lo que yo sentí: fue una tremenda decepción sentirme engañado por un líder como usted. La tristeza fue tan grande como la estima que yo le tenía.

"Yo le había creído desde el primer día que nos juntamos en Parma. Usted no sólo me contó sus ideas de juego para la Selección. Me habló de la forma de manejarse como conductor, de su personalidad para tomar decisiones sin importarle las caras, Marcelo... ¿Se acuerda? Fue una charla madura, pese a que a la distancia se distorsione un poco. Todo lo que hablamos quedó en la intimidad. Hoy lo hago público porque me llegaron sus palabras en el Leeds. Por supuesto, Marcelo, acepto sus disculpas. Ya lo perdoné hace tiempo, si es que debía hacerlo. Lamento que no lo hayamos hablado personalmente, ni siquiera por teléfono. Pero nunca es tarde".