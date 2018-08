El contraataque de Claudia: demandó a Maradona por violencia de género

25/08/2018 -

Continúa el escándalo judicial entre Claudia Villafañe y Diego Maradona. En esta oportunidad, la ex mujer del "Diez" decidió iniciarle una millonaria demanda por calumnias, injurias y violencia de género.

En la presentación que realizó Villafañe, se exige un millón de dólares más doscientos mil pesos al ex jugador.

"Vengo a promover demanda en contra del Sr. Diego Armando Maradona por los daños y perjuicios generados por las calumnias e injurias que en el capítulo de ‘consideraciones fácticas’ se detallan publicadas en innumerable cantidad de medios de comunicación masivos por la suma de dólares estadounidenses un millón (us$1.000.000) y la suma de pesos doscientos mil", dice el texto según Teleshow.

En el documento, Villafañe explica: "Conocía a un simple muchacho de Villa Fiorito cuando éramos los dos muy jóvenes, nos enamoramos y comenzamos una relación sentimental. A los años de estar de novios, nos casamos públicamente en una ceremonia que fue la más vista de Argentina. Tuvimos dos hermosas hijas y un nieto maravilloso y forjamos un hogar debido a que éramos un equipo".

Agrega: "He sido y sigo siendo víctima de una de las peores formas de violencia de género que existen. Una forma de violencia psicológica, emocional y destructiva, que tiene su peor costado en la repetición. Diego eligió el camino de la sistemática humillación a mi persona".

"Humillaciones a cada paso como las que me dispensa ahora calificándome de ‘incogible’ de manera pública, o tildándome de ‘vieja’ o que mis órganos ‘no valen dos con cincuenta’. Agravios que para una mujer son una vejación", afirma.

"‘Diego me sigue diciendo ante el mundo que lo quiera oír ‘chorra’, ‘ladrona’ y que voy a ir presa. He pasado las mil y una. He llorado en largas noches de desamor y vergüenza desde que Diego comenzó este camino de las denuncias, de las injurias, del acoso permanente", remarcó Claudia.