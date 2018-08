Pese a las bonificaciones, la venta de 0km en Santiago cerrará otro mes con los números en rojo

26/08/2018 - Es una foto, pero que en parte dice mucho de la historia de estos últimos tres meses. Hasta el 24 de agosto, una semana antes del cierre de este mes, los patentamientos de vehículos 0km en Santiago del Estero cayeron un 40% por debajo de las inscripciones de rodados nuevos que se realizaron en el mismo mes del año pasado. El indicador de patentamientos de unidades nuevas hasta la fecha indicada señala que se inscribieron 418 unidades contra 687 en el mismo mes de 2017 entre todas las marcas que comercializan sus productos en Santiago. Son unas 270 unidades menos que en agosto del 2017 y a una semana de cerrar el mes. Sin embargo, si se toma como referencia julio de este año, cuando se inscribieron 877 unidades 0km, durante la semana próxima deberían patentarse por lo menos 459 unidades nuevas – una cantidad superior a las que se anotaron en lo que va del mes- para empatar las ventas de julio. En caso contrario, la caída sumará un nuevo período con números en rojo en su evolución interanual e intermensual. Estrategias Desde las concesionarias locales apelaron a todas las estrategias a mano para tratar de suavizar los efectos de la caída en las ventas. “Para nosotros julio fue el peor mes. Cayó un 50% más o menos la venta. Desde entonces empezamos con bonificaciones más agresivas. Aparentemente, en septiembre vamos a seguir con la misma metodología. Pero hoy, la diferencia la está haciendo el precio. Para nosotros no es un mes muy bueno, pero es un mes bueno. Como terminamos julio en baja pensamos que iba a seguir lo mismo en agosto, pero algo levantó”, señaló Diego Rodríguez, gerente de Novara. Puntualizó que “hemos tenido unas promociones especiales con bonificaciones al patentamiento que las volcamos 100% al cliente y eso hizo que levantemos un poquito. Por lo general, la fábrica nos daba bonificaciones a la compra y no al patentamiento, pero ahora nos dieron las mismas bonificaciones desde la fabrica y le agregaron patentamiento. Se hizo un combo interesante”. Esto permitió que por ejemplo el modelo Argo se comercialice de un precio de lista de $441.700 a uno final de $371.700, unos $70 mil menos. En otra concesionaria oficial, la situación de las ventas no mejora. “Estamos con una caída del 40% del patentamiento global. Quizá el mes que viene sea un poco peor. Lo que vemos es que las ventas en forma porcentual están cayendo ahora en Santiago más que en el país”, señaló Victor Zanota, gerente de Gemsa. En el país Los datos de agosto a nivel nacional señalan que la caída de inscripciones iniciales alcanza el 28%. Para este mismo mes de 2017, se patentaron 50.484 unidades, contra 36.290 este año. Aún falta una semana para cerrar el mes, pero no hay optimismo en las concesionarias. “Las bonificaciones continúan con fuerza y van a seguir cada vez más. Es lo único que queda para tratar que la gente compre. Todos estamos haciendo muchos esfuerzos para tratar de cerrar operaciones. Hay mucho stock de unidades, tenemos asegurado casi 4 meses de stock cuando lo idea es trabajar a un mes y medio, por eso, las bonificaciones seguro van a seguir hasta fin de año”, señaló. En este caso, Chevrolet está ofreciendo el Onix Joy por $319.000 final.“ Para dar vuelta esta situación haría falta un plan tipo Procreauto porque sino el mes que viene puede llegar a ser peor. Esta situación no se perfila como que vaya a ser por uno o dos meses”, agregó. Desde otra concesionaria local de una marca alemana, el gerente de ventas de Fürth, Gerardo Caro también reconoció que “vamos a patentar unas 150 unidades este mes, un 30% menos que en igual mes del 2017”. En este caso, por ejemplo uno de los modelos más vendidos como el Gol, cuenta con bonificaciones de hasta $30 mil. A su turno, Felipe Lo Bruno, titular de la concesionaria homónima, coincidió con sus colegas que “la industria viene a nivel nacional un 7,5% abajo con respecto de julio y un 28% abajo contra agosto del año pasado”. Agregó que “en Santiago, el sector viene 27.5% abajo del mes pasado y 39% debajo de agosto del 2017”. No obstante, aclaró que “el grueso de los patentamientos se realizan sobre el cierre del mes. Hay que esperar la otra semana para ver los números definitivos, que de todas formas van a estar abajo”. En su caso, la concesionaria planteó un combo de tasas subsidiadas que varían según el plazo y el monto a financiar y bonificaciones por producto, tanto de la fábrica que representan como desde la propia concesionaria.