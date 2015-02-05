CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de agosto de 2018
A LA 00.30 ESPECIAL. LA QUIETUD.
Por El Liberal
26/08/2018 -
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 CINE. UN DÍA MUY ESPECIAL
18.45 CINE. LOCO POR MARY
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. LOCO POR MARY
(CONTINUACIÓN)
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.15 CINE. TRUMAN
00.00 CHICAS DE VIAJE
00.30 ESPECIAL. LA QUIETUD
01.00 COMEDY CENTRAL STAND
UP
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 URBANAMENTE
21.00 OJOS DE VIDEOTAPE
EL TRECE
10.00 CINE DE LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 PASAPALABRA
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 EL PODIO
17.30 SABADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. CENTRAL CBA.
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. DEPORTIVO MORÓN
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACION Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
06.29 THE DUFF
08.30 TRON. EL LEGADO
10.58 LA MOMIA REGRESA
13.15 ENREDADOS
15.13 THE DUFF
17.08 LA MOMIA REGRESA
19.35 TRON. EL LEGADO
22.00 LONDRES BAJO FUEGO
23.50 MI ABUELO ES UN PELIGRO
TCM
07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.51 LA NIÑERA
08.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.21 LA NIÑERA
11.11 MICKEY, DONALD, GOOFY. LOS TRES
MOSQUETEROS
12.21 PATOAVENTURAS, LA PELÍCULA. EL TESORO
DE LA LÁMPARA PERDIDA
13.41 JACK
15.49 HARRY ‘EL SUCIO’
17.44 EL PERFECTO ASESINO
19.43 CASI FAMOSOS
22.00 CASINO
TNT
06.52 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
09.26 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE
CASPIAN
12.08 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
15.09 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
17.05 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
19.12 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
00.34 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO
SPACE
06.55 LA MALDICIÓN DE LAS HORMIGAS GIGANTES
08.34 SABOTAJE
10.47 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
13.01 TITANES DEL PACÍFICO
15.33 CORAZÓN DEL DRAGÓN 3. LA MALDICIÓN
DEL BRUJO
17.33 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
19.22 GODZILLA
22.00 GODZILLA
CINECANAL
10.42 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
12.35 CHICAS PESADAS
14.20 EDDIE EL ÁGUILA
16.12 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2
17.57 ROBO EN LAS ALTURAS
19.47 JACK REACHER. SIN REGRESO
22.00 EL CÍRCULO
23.55 LA RED SOCIAL
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 HOMBRES DE NEGRO 3
10.00 EASY A
12.00 EL MAESTRO LUCHADOR
14.00 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?
16.00 EL MAESTRO LUCHADOR
18.15 HOMBRES DE NEGRO 3
20.15 RESIDENT EVIL
22.30 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA
A DÓNDE IR
HÉRCULES
(HÉRCULES OCHIUZZI 376)
+MIÉRCOLES 29, A LAS 22, SE
PRESENTARÁN PABLO MEMA Y
LA SIEMPRE ALEGRE.
MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO
DEL EDIFICIO MUNICIPAL, VI
FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ
HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE.
ACTUARÁN MELINA
IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ
(QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN-
ENTRADA: GRATIS.
NODO TECNOLÓGICO
+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN
DEL “POLACO”.
+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE,
LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.
+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE,
DÚO COPLANACU. ENTRADA: LIBRE
Y GRATUITA.
COMPLEJO CAYO COCO
(AUTOPISTA SANTIAGO LA BANDA)
+SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE, SE
PRESENTARÁN “LOS ARCANOS
DEL DESIERTO”; Y 1000 MOTHER
FACA, COMO BANDA INVITADA.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
26/08 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
26/08 - 29/08 - 21:30 (Cast)
CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE
OCULTO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
26/08 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY AL 29/08 - 18:00 (Cast)
MEGALODÓN (2D)
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
26/08 - 29/08 - 19:50 (Cast) 22:15
(Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
26/08 14:00 (Cast) 16:05 (Cast) 18:10
(Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
26/08 - 29/08 20:15 (Cast) 22:40
(Subt)
EL AMOR MENOS PENSADO
(2D): COMEDIA (+13 AÑOS)
26/08 14:20 (Cast) 17:00 (Cast)
LATIDOS EN LA OSCURIDAD
(2D):
TERROR (+13 AÑOS)
26/08 - 29/08 19:40 (Cast) 22:20
(Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
26/08 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
26/08 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
EL JUSTICIERO 2D APTA 16
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00- 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SOLO EL JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20- 22:30-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 18:10
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 22:50
CASTELLANO 3D 20:30
SUBTITULADA 2D 22:50-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO
2D 17:30