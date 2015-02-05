CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de agosto de 2018

A LA 00.30 ESPECIAL. LA QUIETUD.

26/08/2018 -

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 CINE. UN DÍA MUY ESPECIAL

18.45 CINE. LOCO POR MARY

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. LOCO POR MARY

(CONTINUACIÓN)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 CINE. TRUMAN

00.00 CHICAS DE VIAJE

00.30 ESPECIAL. LA QUIETUD

01.00 COMEDY CENTRAL STAND

UP

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

 

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

 

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 URBANAMENTE

21.00 OJOS DE VIDEOTAPE

 

EL TRECE

10.00 CINE DE LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 PASAPALABRA

22.00 PPT


CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 EL PODIO

17.30 SABADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. CENTRAL CBA.

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. DEPORTIVO MORÓN


CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACION Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD


PELÍCULAS

CINEMAX

06.29 THE DUFF

08.30 TRON. EL LEGADO

10.58 LA MOMIA REGRESA

13.15 ENREDADOS

15.13 THE DUFF

17.08 LA MOMIA REGRESA

19.35 TRON. EL LEGADO

22.00 LONDRES BAJO FUEGO

23.50 MI ABUELO ES UN PELIGRO

TCM

07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.51 LA NIÑERA

08.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.21 LA NIÑERA

11.11 MICKEY, DONALD, GOOFY. LOS TRES

MOSQUETEROS

12.21 PATOAVENTURAS, LA PELÍCULA. EL TESORO

DE LA LÁMPARA PERDIDA

13.41 JACK

15.49 HARRY ‘EL SUCIO’

17.44 EL PERFECTO ASESINO

19.43 CASI FAMOSOS

22.00 CASINO

TNT

06.52 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

09.26 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE

CASPIAN

12.08 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

15.09 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

17.05 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

19.12 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

00.34 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO

SPACE

06.55 LA MALDICIÓN DE LAS HORMIGAS GIGANTES

08.34 SABOTAJE

10.47 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

13.01 TITANES DEL PACÍFICO

15.33 CORAZÓN DEL DRAGÓN 3. LA MALDICIÓN

DEL BRUJO

17.33 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

19.22 GODZILLA

22.00 GODZILLA

CINECANAL

10.42 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

12.35 CHICAS PESADAS

14.20 EDDIE EL ÁGUILA

16.12 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2

17.57 ROBO EN LAS ALTURAS

19.47 JACK REACHER. SIN REGRESO

22.00 EL CÍRCULO

23.55 LA RED SOCIAL

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 HOMBRES DE NEGRO 3

10.00 EASY A

12.00 EL MAESTRO LUCHADOR

14.00 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?

16.00 EL MAESTRO LUCHADOR

18.15 HOMBRES DE NEGRO 3

20.15 RESIDENT EVIL

22.30 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA


A DÓNDE IR

HÉRCULES

(HÉRCULES OCHIUZZI 376)

+MIÉRCOLES 29, A LAS 22, SE

PRESENTARÁN PABLO MEMA Y

LA SIEMPRE ALEGRE.

MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO

DEL EDIFICIO MUNICIPAL, VI

FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ

HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE.

ACTUARÁN MELINA

IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ

(QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN-

ENTRADA: GRATIS.

NODO TECNOLÓGICO

+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN

DEL “POLACO”.

+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE,

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.

+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE,

DÚO COPLANACU. ENTRADA: LIBRE

Y GRATUITA.

COMPLEJO CAYO COCO

(AUTOPISTA SANTIAGO LA BANDA)

+SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE, SE

PRESENTARÁN “LOS ARCANOS

DEL DESIERTO”; Y 1000 MOTHER

FACA, COMO BANDA INVITADA.

MILONGA DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

26/08 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

26/08 - 29/08 - 21:30 (Cast)

CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE

OCULTO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

26/08 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY AL 29/08 - 18:00 (Cast)

MEGALODÓN (2D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

26/08 - 29/08 - 19:50 (Cast) 22:15

(Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

26/08 14:00 (Cast) 16:05 (Cast) 18:10

(Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

26/08 - 29/08 20:15 (Cast) 22:40

(Subt)

EL AMOR MENOS PENSADO

(2D): COMEDIA (+13 AÑOS)

26/08 14:20 (Cast) 17:00 (Cast)

LATIDOS EN LA OSCURIDAD

(2D):

TERROR (+13 AÑOS)

26/08 - 29/08 19:40 (Cast) 22:20

(Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

26/08 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

26/08 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

EL JUSTICIERO 2D APTA 16

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00- 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SOLO EL JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:30-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 18:10

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 22:50

CASTELLANO 3D 20:30

SUBTITULADA 2D 22:50-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO

2D 17:30

 
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