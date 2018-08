“La literatura es un elemento crucial y diferencial para el periodismo narrativo”

26/08/2018 - Se podría decir que los buenos textos de periodismo narrativo abrevan en otros buenos textos de periodismo, pero también, y sobre todo, en la literatura de ficción, en el cine, en la foto, en la poesía. La escritora y periodista santiagueña, Alejandra Zani, defiende algunos recursos de la ficción: estructuras, climas, tonos, descripciones, diálogos y escenas que son siempre necesarias para contar una historia real y con esos elementos, montar una arquitectura que sea atractiva para el lector, como lo es una buena novela o un buen cuento. Pero Alejandra compara y ratifica su posición: “El periodismo narrativo es un modo de diferenciarse de la noticia de agencia, del dato crudo, y de ofrecer al lector una marca para fidelizarlo. Donde se prometan buenas historias, habrá buenos lectores”. Justamente cada pausa, cada imagen y descripción, tiene un sentido que es opuesto al de un simple adorno, y de eso se trata cuando se habla de enriquecer la escritura. Alex -como la conocen sus amigos y amigas- nació en la madrugada de un 28 de febrero de 1992 — año bisiesto— en Santiago del Estero, y está segura de que en vez de llorar, transpiró. Inmediatamente después le cortaron el cordón umbilical y sintió, por primera vez, el desasosiego de la libertad. En su vida echó algunas raíces: allí donde pasó la mitad de los eneros de su vida escalando las montañas de El Rodeo, en Catamarca; allí donde vivió los atardeceres de su adolescencia mirando las olas en las playas de Mar del Plata; allí donde estudió y se licenció, en la Universidad de Buenos Aires, que cambió su vida; allí donde gracias a una primera beca descubrió que Historia del Arte no es lo suyo pero la paella valenciana sí; allí donde gracias a una segunda beca trabajó en el periódico El Mundo, en Madrid. También hizo cosas que no disponen de fronteras: cofundó y dirigió la sección Cultura en la revista La Primera Piedra, tuvo un dúo músico-poético que promete volver a escena, escribió El Camino de los Perdidos (Milena Caserola), su primera novela que también fue su tesina de grado, descreyó de todo lo que fuera binario, colaboró en medios nacionales (Agencia Paco Urondo), latinoamericanos (Portal Nodal) e iberoamericanos (El Portal Voz), plantó un árbol que nunca vio crecer, y abrió y cerró más de tres blogs de poesías. En noviembre de este año presenta su primer poemario con la editorial Elemento Disruptivo (2018). ¿Crees que se pueden aplicar las herramientas de la crónica y de la literatura al periodismo más urgente y cotidiano? -Por supuesto que se pueden aplicar, pero no creo que sea necesario. El periodismo más urgente y cotidiano está cerca de ser un telegrama y las personas que buscan la noticia fría van a encontrarse directamente con eso. Diferente es el lector que despliega el diario, o que se despliega ante el soporte digital, con la intención de dedicarle atención y tiempo. Esa persona quiere informarse pero también quiere sorprenderse. Para ese lector, el lector atento, empático, el que abre el periódico esperando que le cuenten una historia, ahí sí, la literatura es crucial. Con la crisis de los viejos formatos periodísticos frente a los nuevos soportes multimedia, en donde la información está al alcance de todos, gratis y todo el tiempo, el periodismo narrativo es un modo de diferenciarse de la noticia de agencia, del dato crudo, y de ofrecer al lector una marca para fidelizarlo. Donde se prometan buenas historias, habrá buenos lectores. ¿Crees que en Argentina se notan esas exigencias contemporáneas de que una crónica o un reportaje periodístico sean escritas literariamente? -Por las amabilidades que ofrecen sus formas, una crónica o un reportaje periodístico admiten la intromisión literaria con gusto. Imagínate que alguien abra un periódico buscando un Caparrós, o una Almudena Grandes, y se encuentre en cambio con un teletipo. Yo cierro esa página y me despido de ese periódico para siempre. Particularmente, yo no leería una crónica o un reportaje que no esté escrito narrativamente. Eso no quiere decir que necesariamente tenga que hacerse así. De todos modos, y volviendo a tu pregunta, en nuestro país, con figuras como la de Tomás Eloy Martínez, o “los anfibios”, Leila Guerriero, Cristian Alarcón, Gabriela Cabezón Cámara, y con la tradición literaria que tenemos, esta exigencia de literatura en el periodismo es mucho más fuerte que en otros lugares. Los lectores argentinos son perspicaces y atentos, y jamás hay que subestimarlos. Están ahí, esperando que el texto los sorprenda. Contame cómo se dio tu experiencia laboral en el diario El Mundo de España… -Creo que muchas personas piensan que me fui como contratada porque de repente, a través de las redes sociales, me vieron publicando y trabajando en una cantidad de notas sin precedentes allá. La verdad es que llegué a Madrid gracias a una beca de postgrado para hacer una Máster en Nuevas Tecnologías Periodísticas en El Mundo. Para el período 2017- 2018, fui la única becada de la camada, y eso no deja de ser un privilegio. No es que quiera insistir, o quizás sí, pero mi tesis fue sobre la necesidad de entender a la literatura como un elemento crucial y diferencial para el periodismo narrativo en la era digital. Acá, antes de irme, yo venía trabajando en periodismo cultural y narrativo por una parte, y en periodismo con perspectiva de género enmarcado en derechos humanos por otra. Allá tuve la posibilidad de trabajar en la sección cultural y de entrevistar a mucha gente a la que admiro mucho: Rosa Montero, Fran Lebowitz, Norman Foster. Pero la beca tenía fecha de regreso y también quería volver a ver qué pasaba acá… y a la presentación de mi próximo libro en noviembre. ¿De qué se trata y cómo te fue con tu última novela “El Camino de los Perdidos”? -El Camino de los Perdidos es una novela distópica y filosófica. A grandes rasgos, trata de una sociedad que exacerba los peores rasgos del presente, o los que a mi entender son los peores rasgos del presente, y los lleva al máximo punto de tensión. Conservadurismo absoluto, un control absoluto sobre los cuerpos y las vidas de las personas, opresión sobre todo lo que camina por fuera de la norma. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia… También hay que tener en cuenta que fue mi tesina de grado para la UBA, la primera novela de ficción presentada como tesina para la carrera de Comunicación Social en Argentina, todo porque quería demostrar que la literatura es un modo alternativo de acceso al conocimiento tan válido como puede serlo una monografía académica o una noticia periodística. No sé si lo demostré, pero al menos senté el precedente. ¿Cómo crees que se mira el arte en general argentino desde España y en particular a la literatura? -No puedo contestar por los españoles. Si sumamos todas mis estadías en España, debo haber pasado casi dos años allá, pero en diferentes ciudades. Puedo repetir lo que me dijeron, medio en broma y medio en serio. Que Argentina parece desordenado, un poco hostil, un poco salvaje, un poco hermoso también, y que aquí, en Buenos Aires, la oferta cultural es infinita. También puedo decirte lo que pienso yo, y esto quizás no guste a los españoles. En el ámbito de la cultura emergente, Argentina les pasa el trapo, lejos. No es algo para vanagloriarse, está ligado a la crisis constante que vivimos y es agotador para los artistas. Aquí las performances, las literaturas, hablan sobre el colapso de los sistemas, sobre el colapso de las democracias, aunque no hablen directamente sobre ello, el contexto las atraviesa. O al menos esa es la literatura que consumo yo. Un nuevo poemario, dedicado a ellas “Justo antes de olvidar mi nombre” es el nuevo poemario que está preparando Alejandra Zani y será presentado a fin de año. “Estuve trabajando junto con la editora de Elemento Disruptivo durante varios meses. En este libro, la masculinidad está reducida al mínimo posible. Durante tanto tiempo las mujeres estuvimos invisibilizadas en la Historia y la Literatura, y las nombro con mayúsculas porque hablamos de la Historia y la Literatura oficial, con mayúsculas, que ahora tocaba echar luz sobre nuevas narraciones, y aquí ya hablo de mi historia personal y con minúscula. Estos son poemas dedicados a las mujeres de mi vida, a la herencia matriarcal de la familia, a mi abuela, a mi madre, a mí misma como la madre destinada al fracaso que jamás seré, y por qué no, a la futura hija imaginaria que no quiero tener. Pero a quien igual debo advertirle: estás viniendo a un mundo de hombres, pero eso va a cambiar. Es un modo de imaginar otras vidas posibles, también, la literatura”.