La pintura paisajística de Hugo Argañaras se expone esta semana en el CCB

26/08/2018 - El docente y pintor santiagueño Hugo Absalón Argañaras, inaugurará su muestra pictórica este jueves 30 de agosto desde las 20 en el Museo de Bellas Artes Ramón Gómez Cornet, del Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero. “Hace cuarenta años inicié el camino de la pintura en forma ininterrumpida. Mi padre, Don Absalón, pintor paisajista, ya estaba enfermo. Por él, conocí al hombre sencillo del campo y a los intelectuales de mi provincia. Por él, aprendí a ver nuestro cielo, el sol y el paisaje…”, resumió Argañaras a EL LIBERAL, del trabajo iniciado en el camino del arte que compartirá con los amantes de esta disciplina. El artista que en la actualidad ejerce la presidencia de la asociación de artistas plásticos santiagueños “La Bohardilla” Cámara de Arte, explicó: “Para este jueves presentaré trabajos que son el resultado de mi constante recorrido por mi provincia y una serie experimental que me tiene inquieto”. “Encontré al verdadero Santiago del Estero en 1977. Novel ingeniero, el Consejo Provincial de Vialidad me envió a trabajar en Árbol Blanco, en el departamento Moreno. Esa experiencia fue fundante. Vi el encanto del espectáculo del monte, vi las formas y la rudeza de sus árboles, conocí a sus habitantes silvestres, el tatú, el puma, el quitilipi, la iguana. Me integré con esos solitarios pobladores que me enseñaron sus experiencias de vivir o quizás, de durar. Comprendí la necesidad del rancho. Por mi profesión sabía que el ojo piensa, que las imágenes percibidas llevan consigo cargas de imaginación, de sensibilidad. Veía mi entorno con esos ojos, el maravilloso cambio de colores de las estaciones, el reflejo del salitral, de los bañados o esos plateados de la luna. A veces, dolía tanta belleza. Entendí por qué mi padre pintaba paisajes”, relató el artista plástico, en lo que fue una inspiración que marcó un camino por el que hoy transita hace 40 años. “Primero compartí mis imágenes con mi familia a través de relatos y apuntes al azar, luego, con los amigos cercanos, más tarde ya pintaba con una necesidad interior. Conocía la ciencia del color, lo físico y lo químico demostrado por Newton, Young, Maxwell, Helmholtz, pero era insuficiente para mis representaciones. Entonces estudié estética del color, composición y lo artístico en general. Sin darme cuenta, me estaba formando como pintor. Supe que los caminos del artista son difíciles, pero seguí el mío y continúo convencido de que es una alternativa más para expresarse con total sinceridad y respeto por el valor del arte”, manifestó Argañaras.