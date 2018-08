FÚNEBRES | 26 de agosto de 2018

26/08/2018 -

Fallecimientos

- Mirta del Valle Nazar (Fernández)

- Ana del Valle Carmona de Gramajo (Frías)

- Marta Ferreyra Contreras

- Romilda Diana Díaz

- Manuel Antonio de Jesús Pacheco

- Rosendo Delfín Rodríguez

- Tomás Vargas

- Oriana Inés Reinaga (Dpto. Guasayán)

- Esther Pagalday

- Enzo Benjamín Corneli

- Reyna del Carmen Sosa

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ANDRADA, RUBÉN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/18|. Rosa Ramona Anriquez de Bonahora, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su ex compañera Mirta Méndez y ruega oración en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Yuse Vittar y Nora García participan con su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su esposa e hijos.

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Su hermano José Manuel, su cuñada Graciela, sus sobrinos Leandro, Exequiel y Fabricio, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel y María Laura participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Facundo en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Su cuñada Liliana, sus sobrinos Vanina, Rodrigo y Magalí participan con profundo dolor su fallecimiento.

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. "Señor recibela en tus brazos, dale el descanso y brille para ella la luz que no tiene fin". Daniel Carreras y flia, participan con dolor su fallecimiento.

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi vivirá". La comunidad educativa del Instituto Secundario Sagrado Corazón de Jesus participan el fallecimiento de la madre de la profesora Cristina Costas, rogamos oraciones en su memoria.

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. La comunidad educativa del Instituto San Roque acompaña a su hija Cristina en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Carmen Alicia Correa, sus hijos Leandro y Neliné Peiretti acompañan a su hija Chula, su esposo Dani y su hijo Lorenzo en tan irreparable pérdida. Solicitan oraciones en su memoria y pronta resignación para su flia. Que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Sólo Dios puede darnos el consuelo y la paz tras esta pérdida irreparable. Pidamos en oración por su alma y que el Señor nos ayude a sobrellevar su partida. Nelida Daud de Basbus, sus hijos Freddy y flia., Marcelo y flia., Silvia Adriana y Claudio Basbus participamos con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro amigo y vecino Taty Babus . Rogamos oraciones en su memoria.

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Que en paz descanse. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Jorge López, Silvia Lencina e hijos Diego, Emanuel y David acompañan a su amigo Chulo en tan difícil momento. Se ruega una oración en memoria de su querida madre.

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Que en paz descanse. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Diego Alejandro López y su esposa María Cecilia López acompañan a su amigo Chulo en tan difícil momento. Se ruega una oración en memoria de su querida madre.

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Jorge Costas, Eva Nilda Pérez y Norma Pérez participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos en este difícil momento. Ruegan una oración a su querida memoria.

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Sus vecinas Marta Capelli y Olga Correa de Alvarez participan su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su familia.

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Ignacio Jorge y familia participan con profundo dolor, la partida de Cristina. Acompañan a su querido hijo Facundo y flia. ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Ramón Jorge, su esposa Livia, sus hijos Ignacio, Sebastián, Valentín, Benjamín y Santiago participan con profundo dolor, la partida de Cristina. Acompañan a su querido hijo Facundo y flia. ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Sus padres Héctor Daniel Corneli, Claudia Marcela Flores, sus hermanos Bruno, Valentín y Franco Gabriel, sus tíos, abuelos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Vuela alto ángel !!. Sus tíos Nestor Cornelli, Alicia Morales y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. CPN. Eduardo Augusto Du Bois Goitia Presidente interventor del IPVU y empleados del organismo participan con inmenso dolor la perdida del hijo del Sr. Daniel Corneli. Elevan oraciones en su memoria

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. El Ministro de Obras y Servicios Públicos Arq. Daniel Brué y el Subsecretario de Obras Publicas Sr. Jorge Zuain participan con dolor la perdida del hijo del Sr. Daniel Corenili. Elevan oraciones en su memoria.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. El CEF Colegio San Francisco de Asís acompaña con profundo dolor el fallecimiento de su querido alumnos Enzo Corneli, elevan oraciones por su alma y por la resignación de su familia. Fortaleza y confianza en este Dios fiel que acompaña en todos los momentos.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Familia Canllo; Yesen, Lautaro, Valeria y Daniel, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Ayer voló Enzito, a los 10 años, a encontrarse con Jesús, en eterno abrazo. Su tía abuela Josefina Rodini de Arce, hijos y tía Conny, participan su partida. Rogamos oraciones para que Dios consuele a sus padres y hermanitos.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Familia Canllo; Yesen, Lautaro, Valeria y Daniel, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Dejad que los niños vengan a mí. Felipe Herrera y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en tan doloroso momento.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Jesen Canllo y flia. participa con profundo dolor su partida hacia Dios y que brille para el la luz que no tiene fin. "Campeón nunca te olvidaré ".

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Familia Zanni, participa con profundo dolor tu fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Tus compañeros de 5to. Grado " C " del Colegio San Francisco de Asis, participan con profundo dolor tu fallecimiento y acompañan a la flia. en tan dificil momento. "Campeon siempre viviras en nuestros corazones".

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Señor tu hijo ya está ante tí, haz que brille para el la luz que no tiene fin." Los papás de 5to. grado "C" del colegio San Francisco de Asis, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Jehova es mi pastor nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde fuerzas, fuiste tu amiguito Enzo quien nos enseñaste. Tus terapeutas; Marilin, Jose Kuran y Jose Carlos, participan con profundo dolor tu partida.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Dejad que los niños vengan a mí. Te vamos a extrañar amigo, participan con profundo dolor tu amiga Anabel y mamá Marta Guzman. Ruegan oraciones en tu memoria.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Jesús dijo; Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el Reino de los cielos. Yolanda Azucena Suarez y flia. participa su fallecimiento y acompaña a sus padres y hermanos, en estos momentos de profundo dolor. Mi hermoso niño; compartiste la pasión de Cristo en la tierra y hoy los ángeles abren las puertas del cielo para tí. Ya eres uno de ellos. Todos los que te amamos, quedamos con el corazón partido por el dolor, solo nos queda el consuelo de saber que tenemos un ángel en el cielo. Descansa Enzo, descansa.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Maria del Carmen Suarez Corneli, Antonio Zovich, Tatiana, Paula, Martin, Agustin, Gaston y Camila, participan con profundo dolor su faallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Marcelo Cesca, Alejandra Auad Corneli, Pablito y Martin, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORNELI, ENZO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Norma Elena Corneli de Auad, Mufid Auad, Falsione y Daniel, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ROMILDA DIANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus hijos Teresa y Tito Unzaga, nietos Patricia, Dante (a) y Mariano participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

DÍAZ, ROMILDA DIANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus hijos Teresa, Delia, Mary, Enrique, h/pol, Tito, nietos , bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restoS serán inhumados en cemet. La Piedad hs 8 . Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ, ROMILDA DIANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su nieto Mariano Unzaga, Magalí Aydar, sus bisnietas Nazarena y Pilar participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

DÍAZ, ROMILDA DIANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su nieta Patricia Unzaga, su bisnieta María Gracia participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Ing. Hugo Argañarás, su esposa Ángela Innamotaro e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Los amigos de Newcom Santiago acompañan a Susana e hijos, con tristeza y profundo dolor el fallecimiento de su esposo Carlitos. Que brille para el la luz que no tiene fin.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Las profesoras jubiladas de Educación Física acompañan en este duro trance a la amiga y colega Susana Monteros por el fallecimiento de su esposo Carlitos. Ruegan oraciones en su memoria.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Comisión directiva y personal del Circulo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Padre de la socia Dra. Sabrina Felloni Montero. Se ruega una oración en su memoria.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Diego Perez Carletti y su esposa Silvia García, sus hijos Agustín, Joaquin y Valentina participan su fallecimiento.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. La promoción 1970 de la escuela Normal Manuel Belgrano participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra compañera Susana Montero. Se ruegan oraciones en su memoria.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. En este triste momento acompañamos a nuestra amiguita Susy, y a sus hijos por la partida de Carlos. Tus amigos: Ani y Carlos; Loly y Jonás, Clelia y Marcelo, Aidemia y Luis; Ana Páez, Betty, Martita, Irma, Margarita, Lidia y compañeros de EUDEF. Ruegan oraciones en su memoria

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Mario Habra (a), sus hijos Verónica, Facundo, Milagros, Victoria y Eugenia participan su fallecimiento y abrazan en el dolor a Sabrina y familia. Elevan oraciones en su memoria.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Ing. Ángel Guillermo Russo, su esposa María Isabel Estelles, sus hijas Gabriela y flia; Mariana y flia, y Maríangeles participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo "Gringo" y acompañan a su esposa e hijos en tan irreparable perdida. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Ing. José Félix Alfano participa el fallecimiento de su compañero de trabajo Carlos y acompaña a su familia en tan difícil trance. Ruega oraciones en su memoria

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Solo en Dios descansa mi alma porque de Él viene la Salvación" Junta Ejecutiva, su Presidente Ing. Agrim. Ramón E. Pérez y personal del Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura de Santiago del Estero participan con profundo dolor y pesar el fallecimiento del ex vocal de J.E. y matriculado vitalicio, Ing. Civil Carlos Alberto Felloni. Ruegan y oran por su eterno descanso y el consuelo para su familia

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Francisco e Ignacio Ovejero participan con dolor su fallecimiento.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Jorge Akel, su hija Bea Akel, su hijo político Alejandro González participan su fallecimiento. Piden una oración en su memoria.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Rocío Padilla y Nicolás Salomón acompañan a su amigo, hermano del alma y a su familia en este difícil momento.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Edgardo Munarriz y familia participa con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Carlos y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruegan descanse en paz.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Hector Baraldo, Sonia Torri y sus hijos Luciana, Sacha y Martin, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Dr. Aldo Gavícola, Lic. María Inés Falciones y sus hijos Dres. Aldo Nicolás, Antonella y Franco Luciano participan su fallecimiento y piden por pronto consuelo para toda su familia.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Salvador Cuba y su esposa Emilse Jorge, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Susana y sus hijos en tan doloroso acontecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Amigas de su hija Sabrina; Cecilia, Anita, Victoria, Antonella, Jimena, Marcela y Diana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. El Centro de Ingenieros Civiles de Santiago del Estero (CICSE) participan con profundo dolor el fallecimiento del fundador y vocal de Comisión Directiva, Ing. Carlos Alberto Felloni. Ruegan eterno descanso y consuelo para su familia.

FERREYRA CONTRERAS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus hijos Carlos y Veronica, h. politicos Nora Gómez, Luis Rodriguez, nietos, bisnietos, su sobrino Carlos y flia, y demás familiares. Sus serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

LUNA, DELFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/18|. Marty, María Teresa, Alfonso, Delia, Roberto, José y Muñeca acompañan con afecto a Delfina. Elevan oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Tu camino marcó la huella de los que te seguimos "Descansa en Paz". Su esposa Gloria Selva Cortés, sus hijos Gabriela y Edgardo Pacheco y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su esposa Gloria Selva Cortés, sus hijos Gabriel, Edgardo, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cemet. La Piedad. Casa de duelo (S/V) P. L. Gallo 390. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Siempre estaras en nuestro recuerdo. Su hija Adela Gabriela, hijo politico Carlos Ernesto Garcia, nietos Emanuel y Macarena, Cesar, Patricia y Maximiliano y Maria Angel, y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Padre querido siempre serás mi guía. Su hijo Edgardo Manuel Pacheco, hija politica Claudia Flores, nietos Matias y Romina, Edgardo, Valentina y Maxima, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso., Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su nieto Carlos Emanuel Garcia y su esposa Macarena Vera,, bisnietos Constantino y Valentino, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su nieta política Gabriela Garcia, Maximiliano Paz y tus bisnietos Manuel y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Juan Ramiro Vélez, su esposa Patricia García y sus hijos Patricia y Matías Gentilini, Ramiro, Sofía y Juan Gregorio participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Manuel y acompañan a su esposa Gloria e hijos en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Silvia Beatriz García (a), su esposo Carlos Ulivarri (a) e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Manuel y acompañan a su esposa Gloria e hijos en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Eduardo A. Robato acompaña a su familia por el fallecimiento de su apreciado amigo. Eleva oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Carlos Fernández, su esposa Dolly Vercelli de Fernández, sus hijos Sandra (a), Fabiana y Ariel lamentan el fallecimiento de su amigo y vecino de tantos años y acompañan en este momento de dolor a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Rosa Cura de Laprida, sus hijos Osvaldo y Marcela Alejandra Laprida participan con mucho dolor su fallecimiento y ofrecen sus condolencias a su querida esposa Gloria, hijos Gabriela y Edgardo y demás familiares, por tan irreparable pérdida, rogamos a nuestro Señor por el consuelo a su flia. y que sus alma esté en un lugar de luz y paz.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Cira Tavella de Jiménez, Mario Jiménez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en tan difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Directivos, docentes y docentes jubilados Esc. Henri Dunant participan con profundo dolor el fallecimiento del ex director. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Silvia Schrage lamenta profundamente el fallecimiento del padre de sus amigos Gaby y Carlos. Rezos en su amada memoria y paz para toda la familia.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Rubén Darío Santillán y familia; Mario Santillán y Sra, lamentan la pérdida de su patrón y acompañan con profundo dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. El señor Juan Carlos Mitre y personal de Servicio Mecánico Peugeot participa el fallecimiento del amigo Pacheco, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Hasta siempre Don Manuel, Beti Salazar y flia, lo despiden con dolor y ruegan oraciones por su eterno descanso.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Marica Jiménez e hija Mary Sosa e hijos, acompañan en su dolor a su esposa, hijos y demás familiares.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Ricardo Alberto Zavaleta, su esposa Elsa Helena Rafael, sus hijos Gabriela Maria y German Basbus, Ana Lucia y Alejandro Cavallotti y Maria Garcia y Jose Luis Durgam, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Pancho y Gogui, Andrea y Gustavo, Dolores y Jose Angel, Macarena y Emanuel, Panchito y Milagros, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Bernardo Bailon, su esposa Susana Comelli, sus hijos Berni y Soledad, Sole y Jorge y Benjamin, participan con profundo dolor el fallecimiento de Manuel y ruegan por la pronta resignación de su flia.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Emma Elias de Seiler, susd hijos Ruben Seiler y flia., Mario Seiler y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Juan Castellano, Gricelda Merlini y su flia., lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan en su dolor a su flia.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Las almas de los justos estan en manos de Dios. Marta Coronel y Dante Renolfi, acompañan en el dolor a toda la flia. de Don Manuel.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Maria Angelica Alvarez y flia., Agu, Guillermina y Santi Brombini, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su nieta Patricia y a su hijo Edgardo en este dificil momento.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Los amigos de su hijo Edgardo de la sala de juegos y billares Sirio Libanes (Sgo) participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su colega Mario Moisés y familia participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su esposa Gloria, sus hijos Gabriela, Edgardo y demás familiares en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Raúl Laxague y familia participa su fallecimiento, acompaña en el dolor a su esposa Gloria, sus hijos Gabriela, Edgardo y familia. Elevan oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Raúl Enrique (Pichi) Paz, acompañan en este momento de dolor a la Sra. Gloria, a Gabi y Carlos; Edgardo; sus nietos y sus respectivas familias y se suma en oraciones para rogar por el eterno descanso "Manuel, Manuel". "Que brille para él la luz que no tiene fin".

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Alejandro Ferreiro y Elena Durán participan su fallecimiento y acompañan a Gabi y Carlos y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Los amigos de sus hijos; Liliana Chara y Miguel Barchini, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Daniel Olmedo, su esposa Meky Pelaez y sus hijos Ignacio, Leandro, Franco y Eugenia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia.en este momento de tanto dolor. Elevan al Señor oraciones por su eterno descanso.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Señor concedele el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Las compañeras de promoción del Colegio Franciscana de su hija Gabi; , participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Manuel quien nos acompañó en grandes momentos de nuestra vida escolar.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Alfredo R. Uequin y familia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda la flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Juan D. Auad y flia., participan su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a su querida flia., Ruegan oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Eduardo Lezana, Teresita Ferreiro de Lezana, sus hijos María Lourdes e Ignacio, Gonzalo y Marcela, Nicolas, Ignacio e Ivana, Benjamin y Gabriela y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en ests dificil momento.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Silvia Cuny Cortés, tus sobrinos Maria Claudia, Fernando Javier, Maria Eugenia y Jorge Luis Cheein y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAGALDAY, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Sus hijos Nely, Fabián, Esther, Roxana, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Piedad a las 14 hs. Casa de duelo. (S/V). P. L. Gallo 330. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRÍGUEZ, ROSENDO DELFÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Su esposa Mercedes, sus hijos Francisco y Delfina, sus hermanos Borelo y Tito, hnas pol. sobrinos y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ROSENDO DELFÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Su esposa Mercedes, sus hijos Fráncico y Delfín, sus hermanos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Vuelta de la Barranca. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRÍGUEZ, ROSENDO DELFÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Sus hermanos Borelo y Tito, hermanas pol. Lidia, Cata, Bety, Estela, sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ROSENDO DELFÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Sus sobrinos Karina, Sebastian, Mariano, Alvaro, Thiago y Luisina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus padres Francisco y Alejandra; hnos. Emiliano, María de la Paz, Bautista participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9.30 en el cementerio Parque de la Paz, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Gabriela Maidana y Luis Mussi; sus hijos Tomás, Victoria y Marcos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Christian Rueda participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Tomás. "Que brille para él la luz que no tiene fin".





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





CANCINOS, MARIO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. "Para un ángel que está en el cielo, que me dio parte de su vida, que me dio todo lo que necesitaba y estuvo y estará siempre en mi corazón, como mi tesoro mas preciado, a tu mi luz en la oscuridad quiero decirte que hoy y mas que siempre te tengo presente en cada instante de mi vida". Su esposa: Ada; su madre Ñata, sus hijos Maru, Seba, Keko, Sole y sus nietos que te oficiaran una misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Que en este descanso eterno, el Señor te tenga a su lado, como nosotros te llevaremos en el corazón, y que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos Susana, Ana María, Dardo Ramón Acosta; su hija en el afecto Mercedes More, hijos políticos, nietos, bisnietos agradecen profundamente las muestras de condolencia y acompañamiento recibido en este difícil trance e invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial. Descansa en paz.

TOLEDO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/8/18|. Hoy al cumplirse 9 días de la partida al Reino de los Cielos de Carlos Toledo, sus amigos: Oscar Ledesma, Orlando Gerez, René Acuña, Gerónimo Boix, Marcelo Díaz, Miguelito Simón, Pichi Melean, Pablo Lobo, Coco Cáceres, Yimi Aguilar, Leo Carabajal, René Barrionuevo y otros colegas más invitan a la misa de las 20 en la parroquia San José del Bº Belgrano.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





AMERIO, NIDIA HONORINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su hermana Cuca Amerio, su sobrina Susana, sobrino político Nicolas Farias, sobrina nieta Magdalena y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Cobertura Obra Social Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787 .

CIAPINO, MARÍA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Las amigas de su hija Tere: Pilu, Tita, Nelly, Gloria, Graciela, Bety, Berta, Mechita y Lety participan con profundo dolor su partida. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol.

CIAPINO, MARÍA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Irma Terreyro "Noña" , lamenta con dolor la partida de mi querida y apreciada amiga y ruego consuelo para sus seres queridos.

CIAPINO, MARÍA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Remigio Orellana, su esposa Marta, sus hijos Sandra, Fabian, Silvina, Diego, nieto; hijos político participan con profundo sentimiento y respeto el fallecimiento de nuestra querida Mariquita. Rogamos consuelo para sus seres queridos.

SANTILLÁN, REYNA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus hijos Raúl, Julio, Manuela, Kito, Mario, Nancy; nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Casa de duelo Mza 6 Lote 23 Bº 1º de Mayo. Sus restos serán inhumados hoy a las 15.30 hs en el cementerio La Misericordia.

SANTILLÁN, REYNA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su hijo Mario Santillán participa con profundo dolor de su partida al Reino de Dios hasta volvernos a ver.

SANTILLÁN, REYNA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su hijo Cristian Santillán, su hija política Romina, sus hijos Oreana y Pía, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SOSA, REYNA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tien fin". Su hijo Héctor Alfredo Santillán, su hija pol. Marta Giménez, sus nietos Daniel, Héctor, Yanina, Silvia y Rodrigo y bisnietos participan con porfundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados calle 6, lote 23 Bº 1 de Mayo, serán sepultados a las 15 hs. en el cementerio La Misericordia.

SOSA, REYNA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Sus hijos Héctor, Raúl, Mario, Nanci, Kika y Julio y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SOSA, REYNA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus hijos José, Raúl, Julio, Quica, Mario, Héctor, Nancy h/pol Griselda, María, Marta, Ernesto, nietos, bisnietos Tataranietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados 15.30 hs cemet. La Misericordia. Casa de duelo M/G s/nº Bº 1º de Mayo. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SOSA, REYNA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus consuegros Fidel Giménez, su esposa Marta Sosa y sus hijos Liliana, Fabián, Rosa y Emilse participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos por su eterno descanso.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





LLEBARA DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios. Sus hijos, hijos políticos sobrinos, nietos y bisnietos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20 hs en la iglesia Santiago Apóstol al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. María Ester Morales de Casoliba, despide con dolor a su querida amiga e invita a la misa de los 9 días de su fallecimiento que se realizará hoy a las 20 hs. en la iglesia de La Salette. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

SERRANO VDA. DE ROBLES, ROSARIO (q.ep.d.) Falleció el 18/8/18|. Para ti nuestros recuerdos, nuestras oraciones y nuestro amor de siempre. Te amamos mamita. Descansa en paz. Sus hijos Marta, Cristina, Mirta, José Antonio, Graciela, Mónica y Rodolfo, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos invitan a la misa el día domingo 26 a las 19 hs en la iglesia Nuestra Sra. de Lourdes, El Cruce y el día lunes 27 al responso en el panteón familiar, cementerio La Misericordia a las 16 hs. Ruegan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Han pasado 9 días desde que te fuiste y confesamos que no pudimos entender, que ya no te tenemos más a nuestro lado, tu partida fue la etapa más dolorosa, porque sin duda fuiste el mejor padre del mundo. Gracias Señor por regalarnos a un padre espléndido, con toda su bondad, humildad, generosidad, compasivo, afectuoso y caritativo, con todo el mundo y en especial con sus nietos y bisnietos. Serás la estrella que nos ilumina y nos guiará siempre por el camino del bien, guardamos en nuestros corazones los preciosos momentos que pasamos contigo. Te recordaremos por siempre y por siempre te amaremos. Sé que algún día te alcanzaremos y abrazaremos como nunca, besos y abrazos hasta el Cielo, mi viejo querido. Su hija Elizabeth, Graciela, Adriana, hijos políticos, nietos y bisnietos agradecen a todos los familiares, amigos y vecinos que nos acompañaron y nos dieron nuestra condolencia invitan al responso a realizarse hoy a las 15.30 en el cementerio la Misericordia y la misa de las 20 en la iglesia Sgo. Apóstol.





----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CARMONA DE GRAMAJO, ANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

CARMONA DE GRAMAJO, ANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Dr. José Luis Hernández y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

CARMONA DE GRAMAJO, ANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Inés Ibarra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Mirtha Avellaneda de Morellini, sus hijos Marcia y Lucas participan con dolor su fallecimiento, acompañan espiritualmente a sus hijas en este momento de profunda tristeza. Ruega al Altísimo por el eterno descanso de su alma y la pronta resignación de su familia.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. María Silvia Morellini y Sergio Gutiérrez lamentan su partida a la casa del Señor, acompañan a sus hijas desde la distancia y ruegan al Señor le dé descanso eterno.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Enrique A. García y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Raúl J. Castillo y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria del Señor.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Rodolfo Suárez y María Cristina Ibarra, sus hijos Dr. Lucio Ricardo y familia y profesora Francis María Suarez y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijas y nietas. Que el Señor le dé el descanso eterno.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Oscar Sterling, su esposa Magui Pappalardo; sus hijos José, Luciana y Camelia Sterling participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Sus vecinos y amigos Lita y Ricardo Sambade, sus hijos Raúl, Nena y Juan José participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Dra. Alicia Matesa y Dra. Beatriz Ponce Romay, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas Pili, Estela, Mimi y Olguita y a sus nietas Mili y Cele en el dolor y la resignación.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Siempre fuiste no solo mi vecina, si no también, mi amiga, madre. Nos unían lazos de fraternidad, de amor familiar. Fuiste la madrina de mi pequeño hijo Miki, por eso te lloro y siento en mi corazón que allá en el infinito te encontraras con él. Ruego oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin. Cristina Ibarra y Lolo Suárez, la despiden con inmenso dolor.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Mi madre en el afecto, Lucia Bolomo, sus hijos: Carlitos (a) Daniela (a) y Pablo Hetmañiuk , participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Daniel Luna y equipo de Mykonos Travel acompañan a Pili y flia con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Carmen Alicia Correa, sus hijos Leandro y Neliné Peiretti lamentan la partida de la Sra. Fanny y acompañan en el dolor a sus hijas Pili, Estela y Mimi. Rogando oraciones en su memoria y pronta resignación.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Karina y Bettiana Rafael, nietos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Mariángeles Karina Rafael y sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Elsa Tauil de Lascano. María Elsa, Mario Yocca e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas y nietos en este doloroso momento.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Señor ya está ante ti. recíbela en tu reino. Lamentan profundamente su fallecimiento. Nelly Gadan de Peiretti y familia, ruegan oraciones en su memoria.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Solo en Dios encuentro el descanso y de él, viene mi salvación. Pedro Sepeluk, su hija Raquel y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

NAZAR, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su esposo Juan Carlos Maxud. Sus hijos Michel, Denise y Juan Carlos. Sus Hijos políticos Alejandra Loto y Florencia Gomez. Sus nietos Nicolas, Ricardo, Juan Martin, Sol Maria y Alan. Y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernandez. Cob IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

NAZAR, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Ana María Nazar, sus hijos Nelson Ariel y Elías José Lencina participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Cristo Redentor.

NAZAR, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano Nicolás Osvaldo (Buby), su esposa Lina Lettari, sus hijos Fernando y flía., Nicolás y Natalia Nazar, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria del Señor.

NAZAR, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus vecinos Miguel Aciar, su esposa Elisa García y sus hijos Rocío e Ignacio Aciar, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAZAR, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Elena Rodríguez de Carrasco e hijos y sus respectivas familias, Esther Rodríguez de Narváez hijas y sus respectivas familias y Mercedes Rodríguez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAZAR, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NAZAR, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Karina y Bettiana Rafael, nietos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Mariángeles Karina Rafael y sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Que el Señor te reciba en su morada eterna y te colme de bendiciones Pedro Sepéluk, su hija Raquel y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

NAZAR, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Roberto Nuno, su esposa Estela Maris y sus hijos Roberto, Viviana y Stella Maris con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia amiga y vecina en este difícil momento.

REINAGA, ORIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Su esposo Miguel, hijo Liam, sus padres Miguel, Liliana, hnos, h/pol y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados 10 hs cemet. local. Casa de duelo Doña María Dpto. Guasayan. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





CORIA, MARIO JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Sus hijos Rubén, Mercedes y Marcos y demás familiares invitan al responso a realizarse en el cementerio de Clodomira hoy a las 10 hs., con motivo de cumplirse tres meses de su fallecimiento.