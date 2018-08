Se vienen cambios en el sistema de salud público y en obras sociales por conflictos con prestaciones

Fotos ROL. El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, encabeza una comisión que analiza una solución integral.

La necesidad de dar cobertura a enfermedades denominadas catastróficas (que necesitan un tratamiento continuo y que son de alto costo), ponen al sistema de salud, tanto público como privado (obras sociales y prepagas), en una situación de desfinanciamiento. En búsqueda de resolver esta cuestión, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud organizó una comisión donde analiza con obras sociales, prepagas, cambios en el sistema de salud, y generar una herramienta que les permita contener las demandas de juicios por falta de atención de estos tratamientos costosos. Eso incluye redefinir las coberturas que se brindan a quienes tienen una obra social.

La idea es que todos puedan ser incluidos en las prestaciones de salud y que no se generen desequilibrios.

Así lo reflejó el titular del Iosep, Cdr. Raúl Ayuch, quien explicó a EL LIBERAL cuáles son los cambios que se analizan en virtud de un escenario complejo.

-¿Cuál es el trabajo que realizan las obras sociales con el Gobierno nacional con el propósito de consensuar una herramienta que les permita contener las demandas judiciales por tratamientos de determinadas enfermedades, y también en la redefinición del programa médico obligatorio que abarca las prestaciones a los afiliados?

-"El problema de los avances científicos y tecnológicos (en materia de salud) en todo el país, incluso en el mundo, digo problema porque cómo asimilarlos a los sistemas de salud y hacerlos posibles es un tema no resuelto. Cuando se producen (estos avances) y son conocidos y son prescriptos, muchos de ellos son de muy alto costo".

"Aquí participa un aspecto de la realidad, que es el fenómeno de las comunicaciones y cómo se han dinamizado. Hoy los avances llegan mucho más rápido y el paciente y los afiliados lo conocen mucho más rápido, lo consultan en las redes y es todo un cuadro que te marca una tendencia que condiciona a los médicos prestadores y al sistema, y por supuesto informa a veces bien y a veces no al mismo afiliado. Eso produce una situación compleja en la que hay que tomar decisiones y cómo cubrir cuando se requiere un tratamiento".

Desequilibrio

"También está en esto", agregó Ayuch, "que hay algunas prácticas que no son las que corresponden y a veces comercializan demasiado y se prescriben cuando no son necesarias. Todas estas situaciones han llevado a que el sistema de salud esté en una crisis profunda de financiamiento. Y cuando hablo de sistema de salud me refiero al público, seguridad social, hablo de los sectores privados, de prepagas, porque las variables entre ingreso per cápita y egreso per cápita, cada uno de los sistemas de cobertura de contención, siempre el gasto tiende a superar".

"Uno va tratando que esto no ocurra, pero cuando se logra el equilibrio aparecen las nuevas coberturas, los nuevos medicamentos, las nuevas prácticas, y esto desequilibra las finanzas. Este es el problema de todas las obras sociales en la Argentina, tema que ha sido tratado en el marco del Copra, Consejo de Obras Sociales Provinciales", describió.

El titular del Iosep comentó que las obras sociales provinciales cubren 7,5 millones de habitantes. "Todas tenemos el mismo problema y se lo hemos planteado al ministro de Salud de la Nación (Adolfo Rubinstein) en diciembre, en una reunión en el Ministerio de Salud. También ha recogido la inquietud y por eso de alguna manera hicimos llegar un diagnóstico de los problemas de cómo cuesta realizar todas las coberturas, y más aún las que se vienen. Porque hay avances muy dinámicos y muy rápidos que no están. Hay como un vacío financiero y legal para asimilarlos y aplicarlos".

Y reflejó: "En esta situación, lo que ocurre es que cada vez más recursos del sistema van a menos personas. Ante la situación de quien tiene que administrar y poner límites, esto se judicializa, se recurre a la Justicia. Entonces de alguna manera, es una situación que enfrenta dentro de un país, al sistema de salud con el sistema judicial. Lo enfrenta en el sentido de que esto es legítimo y hay que tenerlo en cuenta, pero también el sistema de salud aspira a que el sistema judicial entienda que no se pueda desatender el interés colectivo por un interés puntual".

El funcionario señaló que "todos estos temas son en este momento, evaluados y estudiados en esta comisión que es una especie de transición, una institución en transición hasta que se logre sancionar y promulgar la Agencia Nacional de Evaluación Tecnológica Sanitaria. Tengo entendido que estaba incluida en la reforma laboral, pero como no avanzó parlamentariamente, el Gobierno nacional ha decidido impulsar la agencia porque es una herramienta necesaria. Esta institución viene a llenar ese vacío que tenga como propósito protocolizar, reglamentar, emitir opinión de medicina basada en evidencia, evitar los excesos y ver de qué manera se hace posible el financiamiento con la cobertura".

Juicios

Ayuch manifestó que "como en todas las provincias, en Santiago hay juicios, pero el nivel de judicialización es bajo, uno de los más bajos del país. En ese sentido tenemos que reconocer el apoyo permanente del Gobierno provincial. El instituto es autárquico, autofinanciado, y tenemos un manejo lo más ordenado, pero tenemos apoyos permanentes financieros; es decir cuando hacen falta recursos, cuando hay una necesidad financiera y está vinculado a todos los casos que no se deben dejar de cubrir, la Provincia está presente y eso a nosotros nos facilita desde el punto de vista financiero".

De todas maneras aclaró que "los cambios son de tal magnitud que aún así la misma Provincia no va a tener posibilidades. Incluso hay casos que son tan extremos en estos casos de enfermedades catastróficas que hay patologías de 20, 30, 40 o 50 personas que pueden llevar todo un presupuesto".

"Entonces a lo mejor hay que desatender 5 mil afiliados para atender a 40. Todo esto, todos los que estamos en el sistema de salud, tanto el ejercicio de la profesión, de los profesionales de la salud, los estados provinciales, municipales, nacional, los que tenemos responsabilidades de administrar, tenemos que trabajar y tratar de buscar una integración y tratar de encaminarnos a una cobertura que tiene que garantizar cualquiera sea la solución, en la opinión de las obras sociales, el acceso de todos sin distinción de situaciones económicas o sociales, y la equidad de poder acceder al mismo nivel".

Ayuch añadió que "los sistemas de las obras sociales provinciales son solidarios, o sea que con el aporte de los sanos se puede atender a los que tienen patologías. El tema es complicado, pero estamos trabajando desde la Copra en ese sentido".