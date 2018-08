Fotos Nuevo operativo integral de limpieza del municipio capitalino

26/08/2018 -

La Municipalidad de la Capital desarrolló un nuevo operativo de limpieza en un predio ubicado en el barrio Almirante Brown. Las tareas consistieron en el levantamiento de toda clase de residuos urbanos, escombros y en la realización de desmalezamiento en un terreno del club Almirante Brown sito en calle Bravo de Zamora y Jacinto Piedra. Programa El muni c ipio capitalino viene trabajando con las entidades vecinales para la ejecución de los trabajos que demandan operativos especiales de limpieza ya que por lo general se trata de lugares en los cuales se arrojan desechos sin tener en cuenta las normativas de convivencia ciudadana. Del mismo modo, la comuna le solicita a los vecinos que colaboren no arrojando los residuos en sectores no autorizados y que respeten el horario del paso de los camiones recolectores. En el barrio Almirante Brown se trabajó con cinco palas cargadoras, motoniveladoras, 15 camiones de caja abiertas y 30 operarios.