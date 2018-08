Fotos Niños de 8 y 10 años denunciaron que su hermanastro los abusó

Dos graves casos de abuso sexual fueron denunciados en una ciudad del interior del departamento Banda. Un hombre se presentó ante la policía y contó que sus hijos de 8 y 10 años fueron ultrajados. El aberrante hecho salió a la luz cuando el niño de 10 le contó a su madre que sentía fuertes dolores en la zona anal y que no podía realizar sus actividades diarias. La mujer de inmediato lo llevó al baño y le notó una herida sangrante. El padre de la víctima enterado de lo sucedido trasladó a su hijo al hospital Zonal, donde fue examinado por el médico de guardia quien le reveló que el menor tenía lesiones compatibles con un abuso. Ante el drástico diagnóstico, el hombre comenzó a preguntarle a su hijo qué era lo que había sucedido, pero no recibió respuesta alguna. El galeno, por la gravedad de la situación, decidió dar intervención a la policía. Padre e hijos fueron trasladados a la Comisaría y cuando se encontraban en el lugar el pequeño rompió en llanto y confesó que su hermanastro -hijo de su madre con otra pareja, de 15 años- lo había sometido sexualmente. Avergonzado por la situación, el menor relató que los ultrajes se producían cuando el acusado se encontraba de visita en la casa de la víctima, donde pasaba la noche para luego ir a la escuela con los menores. Además, el pequeño confesó que el acceso se había producido cuando lo llevó a una zona montuosa, a unos metros de su casa. Con la acusación del menor, su padre realizó la denuncia. También sostuvo que el acusado hace aproximadamente cinco días que no venía de visita a su casa, como acostumbraba. Cuando el menor regresó a su casa con su padre y contó lo sucedido, el más chico de los damnificados reveló que al él le había hecho lo mismo. La policía consultó de lo sucedido al fiscal de turno -Dr. Pablo Moya- quien ordenó que las víctimas sean examinada por el forense. El representante del Ministerio Público también solicitó que al acusado se lo identifique y se notifique a su abuela -con quien residede la prohibición de acercamiento a las víctimas. El caso llegará en los próximos días a la Unidad de Abuso Sexual -a cargo de la Dra. Alicia Falcione- que será la encargada de continuar con la causa. Cabe remarcar que el acusado es menor de edad, por lo que no puede ser apresado.