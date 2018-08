SU opinión sobre...

26/08/2018 -

Miguel Mukdise (padre): Un hombre que ha predicado con el ejemplo, una persona que como padre me educó con una importante integridad moral.

Gerardo Zamora: Es el manual del dirigente. Cuando pienso cómo tiene que ser un dirigente lo veo al Dr. Gerardo Zamora, comprometido, no tiene descanso, siempre está predispuesto a solucionar un problema. Es un estadista con una enorme memoria.

Mauricio Macri: Creo que se quedó en el voluntarismo, no dimensionó la verdadera complejidad de ser presidente.

Cristina Kirchner: Me parece que pasó el tiempo de Cristina.

Cuadernos de sobornos: Desde el punto de vista judicial me parece que no es una prueba documental de peso, me parece que como pruebas son bastante endebles.

La Familia: Lo más importante, lo que trasciende son los afectos y estoy convencido de eso.

Las Termas: La mejor ciudad del mundo.