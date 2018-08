Ronaldo sigue con la sequía, pero la Juventus festejó

Fotos SITUACIÓN. Cristiano Ronaldo no pudo marcar otra vez ante Lazio, pese a tener algunas chances para hacerlo.

26/08/2018 -

A Cristiano Ronaldo no le están saliendo las cosas como todo el mundo esperaba. El portugués volvió a estar ausente con el gol en el 2 a 0 del Juventus ante Lazio y es evidente que aún no está del todo encajado en el esquema del entrenador Massimiliano Allegri.

Los tantos del conjunto de Turín los anotaron el bosnio Miralem Pjanic y el croata Mario Mandzukic.

Ronaldo fue titular en Juventus y contó con varias chances para marcar su primer grito oficial con la Vecchia Signora.

"Cristiano lleva quince días con nosotros, es inteligente y entiende que el fútbol italiano es distinto con respecto al español. Hoy (por ayer) ha jugado bien también en fase defensiva. Todos esperan su gol, pero estoy contento por cómo se está adaptando, es un chico muy humilde", dijo el entrenador Massimiliano Allegri sobre el ex Real Madrid de España.

En tanto, el cordobés Paulo Dybala estuvo en el banco de suplentes y no ingresó.

En el restante partido de la jornada sabatina, Nápoli se impuso por 3 a 2 contra el Milan en la segunda jornada de la Serie A italiana, en un partido espectacular en el que los napolitanos remontaron un 0-2 adverso en la segunda mitad.

El Milan tuvo una doble ventaja gracias a los goles de Giacomo Bonaventura y de Davide Calabria, pero sucumbió en la reanudación ante un espectacular doblete del polaco Piotr Zielinski y un gol del belga Dries Mertens a falta de diez minutos para el final.

Para hoy, los enfrentamientos son los que se detallan a continuación: SPAL vs. Parma; Inter vs. Torino; Fiorentina vs. Chievo; Cagliari vs. Sassuolo; Frosinone vs. Bolonia; Udinese vs. Sampdoria y Genoa vs. Empoli. Mañana completan Roma vs. Atalanta.