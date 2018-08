Los semifinalistas de la zona B se definen esta tarde

Fotos CHANCES. Güemes depende de sí mismo para clasificar a semifinales. Pero si no le gana a Instituto Santiago, de local, tendrá que rezar.

26/08/2018 -

La novena y última fecha del Torneo Anual "Municipalidad de la Capital", que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, tendrá esta tarde cinco partidos, pero el interés se centrará en tres de ellos, de los cuáles surgirán los dos semifinalistas de la zona B.

Desde las 16 (14 para el Sub21) jugarán: Defensores de Forres vs. Unión de Beltrán; Güemes vs. Instituto Deportivo Santiago; Villa Unión vs. Banfield; Independiente de Beltrán vs. Central Argentino y Comercio vs. Sportivo Fernández.

El líder de la zona B es Independiente de Beltrán, con 22 puntos. El escolta es Güemes, que tiene 21. Mientras que tercero se ubica Sportivo Fernández, con 19 unidades. Esos son los tres equipos que llegan con chances para clasificarse a semifinales.

Independiente y Güemes dependen de sí mismos, ya que con un triunfo lograrán el objetivo. Pero los de Beltrán pueden clasificarse también con un empate. En tanto, si pierden deberán esperar que Güemes o Sportivo no ganen.

Si el Gaucho no logra sumar de a tres, es decir si empata o pierde, deberá esperar que el Albiceleste de Fernández no gane para poder estar en semifinales.

El único que no depende de sí mismo es el elenco de la "Capital del Agro", que está obligado a ganar y esperar que Independiente pierda o que Güemes no gane.

Si Sportivo gana, Güemes empata y pierde Independiente, habrá un triple empate en 22 puntos. Por el sistema de desempate, quedaría primero el de Fernández y segundo el de Beltrán.

Por la zona A, los semifinalistas que esperan rival son Vélez de San Ramón (primero) y Sarmiento de La Banda (segundo).