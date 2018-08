Valoy: "Esto viene por otro lado, hay una mano negra"

Fotos INDIGNACIÓN. Darío Valoy confirmó que irá a la Justicia por lo sucedido y dijo que detrás de la sanción "hay algo raro".

El experimentado defensor de Central Argentino, Darío Valoy, es uno de los jugadores que recibió una suspensión de tres años y ayer, en diálogo con EL LIBERAL, confirmó que irá a la Justicia contra el árbitro Williams Abdala, contra el juez de línea y contra la Liga Santiagueña de Fútbol.

"Tengo bronca por lo sucedido, pero más que nada indignación. Nadie me va a arruinar 20 años de carrera. Es una barbaridad esta sanción. Por suerte tengo videos de todo lo que sucedió en la cancha. El lunes iré por todo. Iniciaré acciones legales contra el árbitro, contra el línea y Liga Santiagueña. Él (Abdala) se equivoca cuando dice que lo agarramos a puñetazos y que le pegamos un puntapié. Yo fui uno de los que ayudó a los jugadores de Güemes para salir y me sancionan con tres años. Es increíble", aseveró el defensor, hijo de Luis Valoy, una de las glorias del fútbol santiagueño.

"Esto viene por otro lado. Hay una mano negra. Pero ya estarán trabajando los dos abogados y estoy muy tranquilo. Jamás hice nada de lo que se me acusa. Creo en la justicia. Presentaré todo. Nos dañaron y quisieron dejarnos mal ante la sociedad. Tengo la conciencia tranquila. Todos nos conocemos. No sé si ellos podrán dormir tranquilos", destacó Darío Valoy.

A su vez, el defensor dijo que nadie lo llamó para hacer un descargo y confesó que no quisiera tener un cara a cara con Williams Abdala. "Nadie me llamó para hacer un descargo. Tampoco esperaba que lo hicieran, porque nunca pegué a nadie. Abdala me defraudó como persona. No quiero hablar con él. Jamás me metí con él. Al juez de línea sí le dije que todo lo que sucedió fue culpa de ellos, pero al árbitro no. Hay mucha gente del fútbol dolida por lo que sucedió", cerró.