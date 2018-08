Boca va por la recuperación en el Tomás Ducó

Fotos NOVEDAD. Boca presentará una nueva alineación titular y entre ellos podría estar el regreso de Fernando Gago para enfrentar a Huracán como visitante.

26/08/2018 -

Boca está sentido y herido. La derrota que sufrió ante Estudiantes de La Plata en la fecha pasada, fue difícil de digerir en la semana a tal punto que el entrenador Guillermo Barros Schelotto no pudo ofrecer la habitual conferencia de prensa de los viernes ni mucho menos habló cuando su equipo salió derrotado el pasado lunes en el estadio de Quilmes.

¿Se trató de una disfonía realmente o el DT se molestó mucho por el rendimiento del equipo? Lo concreto que el conjunto Xeneize irá hoy por la revancha ante Huracán y en la cancha Tomás Ducó del Globito. El partido comenzará a las 20 y para ambos equipos lo importante será sumar de a tres para no perder terreno en el campeonato.





¿Qué equipo pondrá el Melllizo ante el Quemero? Si bien es cierto que el entrenador no confirmó el equipo es sabido que la idea para hoy es presentar una formación mixta, es decir titulares con algunos ‘suplentes’. Se dice que Guillermo quiere cuidar algunas piezas para tratar de evitar alguna sobrecarga y posibles lesiones, más cuando esta semana se viene el partido revancha por los octavos de final con Libertad de Paraguay en el vecino país.





Por ese motivo en el Ducó no jugarán Goltz, Mas, Barrios, Zárate ni Cardona, y tal vez tampoco lo haga Jara. Los primeros cinco quedaron afuera del equipo que el técnico dispuso en el entrenamiento de este viernes, mientras que el restante aún no quedó descartado del todo.

Otra de las grandes novedades que tendrá Boca será la ausencia de Carlos Tévez que ni siquiera fue incluído en la lista de los concentrados por Guillermo. ¿Qué pasó?, es la pregunta que se hacen todos y que hasta ahora no tuvo respuesta de ninguna parte.





El "Apache" entrenó normalmente durante la semana y era prácticamente una fija que hoy tenga alguna posibilidad de jugar, ya sea de titular o ingresando desde el banco de suplentes.

¿Y Gago?, "Pintita" es otra de las opciones que tiene Guillermo ya que decidió concentrarlo para el partido de hoy, al igual que Darío Benedetto, otro de los jugadores que se recuperó de la lesión y que ya está en condiciones de volver a jugar después de varios meses de ausencia.





En deuda

Pero eso no es todo lo que pasa en Boca. El equipo estuvo lejos de ofrecer un buen fútbol el pasado lunes ante el Pincharrata y hoy tratará de revertir esa situación ante un rival que todavía no pudo ganar en el campeonato.

El entrenador es consciente de lo mal que jugaron sus dirigidos es por eso que en la semana se habló mucho al respecto y se trataron de corregir algunos errores para no repetirlos de cara al futuro.





Otro dato que no es menor. La cancha de Huracán no está en sus mejores condiciones por lo que Boca tratará de tener en cuenta este aspecto para no caer en las imprecisiones y mucho menos en los errores que le podrían costar caro.