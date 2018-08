Fuerte crítica de Gallardo dirigida a la Conmebol

Fotos POSICIÓN. "Nosotros no cometimos ningún error, el error fue de la Conmebol y se pudo comprobar", dijo el DT.

26/08/2018 -

River se enfrentó con Argentinos Juniors por la 3ª fecha de la Superliga, pero el foco en la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo estuvo puesto en otro tema: la polémica con la Conmebol y Racing a raíz de la mala inclusión de Bruno Zuculini en siete partidos de Copa Libertadores.





El entrenador del ‘Millonario’ aseguró estar ‘triste’ y ‘amargado’ por lo acontecido: ‘Tanta desprolijidad genera un clima feo. Eso al fútbol no le hace bien para nada. Cuando no son claras las cosas, a veces se generan estas cuestiones que no le hacen bien al mundo del fútbol’.





‘Lo vengo diciendo hace tiempo que nuestros organismos futbolísticos del continente y de nuestro país deberían ser muchos más claros porque se genera todo lo que se genera después y eso no es bueno’, aseguró.





El ‘Muñeco’ dejó en claro que el club obró de buen modo y disparó directo contra la Conmebol: ‘Nosotros no cometimos ningún error. El error claramente lo comete la Conmebol y lo notifica. Nos deja tranquilos que actuamos administrativamente de muy buena manera. Por suerte se pudo comprobar porque sino estarían hablando cualquier cosa. Escuché a gente interna y externa que habló de cualquier cosa. Eso me indigna’.





El conductor no podrá estar presente en el banco de suplentes en la revancha ante la ‘Academia’ por una sanción de la Conmebol y no dudó en plantear sus dudas sobre ese castigo. ‘De manera extraña, pero no quiero decir mucho de eso. Justo después de estoà Bueno, nada. No tienen mejor idea que expulsar al entrenador cuando pasa una cosa como esa, es muy raro, pero bueno’, señaló.





En relación al 0-0 ante el ‘Bicho’, explicó: ‘Tal vez hoy tuvimos en el primer tiempo muy buenas aproximaciones con buen trato de pelota, buenas combinaciones, pero nos está faltando la finalización’.