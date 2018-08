De qué trata el video que "Panam" grabó con Xuxa

Fotos CONVOCANTE. Una multitud celebró el Día del Niño en el parque Aguirre junto a "Panam", quien brindó un gran espectáculo que fue organizado por la Municipalidad de ciudad Capital.

26/08/2018 -

"Panam" se robó el corazón de los changuitos santiagueños en el gran festejo por el Día del Niño que fue organizado por la Municipalidad de la Capital, y que tuvo una exitosa convocatoria. Una multitud de familias y en particular de chicos se dieron cita frente al escenario montado al pie del monumento a Francisco de Aguirre, en el parque Aguirre. Antes de subir al escenario, Laura "Panam" Franco habló en exclusiva con EL LIBERAL.

¿La platea menuda es la más difícil de conquistar?

Sí. Yo siempre digo que ellos me han puesto en el lugar en donde estoy hoy, con diecisiete años de permanencia, diecisiete años pudiendo mostrar mi corazón y mi manera de jugar. Ellos te levantan el pulgar o te lo bajan. Ellos van marcando una moda de algunos añitos o si quedas como un referente infantil en la niñez por siempre de ellos. La verdad, yo tengo muchas buenas experiencias porque tengo ‘niños’ de 21 a 22 años que vienen con sus hijos a verme y me cuentan que me veían desde cuando ellas eran chiquitas. Eso me emociona hasta las lágrimas. Para mí es muy movilizante porque he trabajado mucho para eso, para llegar al corazón de ellos de una manera sana, con los valores que escribo en mis canciones y con mi manera de jugar. Creo que lo conseguí porque siempre he sido respetuosa de lo que hago y me he dedicado completamente al rubro infantil desde hace diecisiete años.

A propósito de seres trascendentes en el rubro infantil, Carlitos Balá, a quien varias generaciones le levantaron el pulgar como hoy lo has logrado vos, es tu propio referente.

Para mí es un orgullo porque desde hace ocho años que me acompaña exclusivamente en algunos shows especiales ya que los chicos saben que él tiene 93 años y viaja muy poquito, pero una vez a la semana o dos veces al mes hacemos shows desde hace ocho años. Ya venimos haciendo más de doscientos shows juntos. Él es una persona que da cátedra del buen vivir, es una persona muy amorosa y muy respetuosa con toda la gente. Por eso yo también quise reivindicar su imagen. Es por eso que lo cuido y le vivo haciendo homenajes en vida desde hace ocho años. Creo que es un muy buen mensaje para los niños para que sepan que la gente adulta no es descartable y que hay que respetarla.

Hablame de tu próximo disco, del video que grabaste con Xuxa y la grabación de "La gallina turuleca" que harás con Fofito.

Tengo más de cien canciones escritas, con música de Carlos Tarrio, que es mi socio. Estoy feliz porque este año tuve la bendición de seguir teniendo a Carlitos Balá arriba del escenario, Xuxa participó en uno de mis videos nuevos. Se unió para potenciar un mensaje de solidaridad en una canción que hago con Héctor Maugeri. Ahora también hay un proyecto para traer, para fin de año, a Fofito para cantar ‘La gallina turuleca’ y una mía propia. Así que, tengo a todos los referentes conmigo en un año muy hermoso en donde lo voy a cerrar terminando mi décimo CD que lo voy a presentar en el 2019.