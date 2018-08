Relato benefactor y otras falsas promesas para poder captarlos

Fotos ISAÍAS HURTADO. Tiene cinco denuncias por abuso sexual.

26/08/2018 -

Captadas por los discursos de religiosidad y un supuesto "relato benefactor", la promesa de un "mejor futuro" y "tranquilidad espiritual", las víctimas eran incorporadas a las actividades diarias del lugar donde eran explotadas. Las especialistas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que entrevistaron a las personas encontradas en los allanamientos -en julio de 2016-, aseguraron que si bien algunas dijeron que su participación era "voluntaria", podría ser resultado de la "legitimación e institucionalización de normas a través de la implementación de técnicas de coerción metódica y sistemáticamente utilizadas por parte de los responsables" para "inducir y perpetuar una serie de acciones y prácticas restrictivas, que afectarían en forma sustancial diversas área de la vida". Estas técnicas coercitivas -bajo argumentaciones religiosas o con sustento bíblico- no suelen ser detectadas por las víctimas, "quienes no discernirían que son expuestos a tales procesos que van condicionando y trastocando su voluntad, en la medida en que son escasas las áreas de su vida que no se encuentran reguladas y regladas". El sistema de explotación tenía el fin de dejarles ganancias a los imputados a costa del sometimiento de las víctimas.