Excarcelan a dos acusados de "reventarle" el hígado a un menor y buscan a otro agresor

26/08/2018 -

La Unidad Fiscal de La Banda -a cargo del Dr. Pablo Moya- trabaja contrarreloj para dar con el sujeto que atacó a ‘patadas’ al menor Juan Cruz Vega, tras una pelea durante un partido de fútbol, en el barrio La Fraternidad. Con el correr de los días y el avance de la investigación, los testigos indican que el agresor del menor de 14 años ingresó desde la tribuna, lo atacó con golpes de punta de pie y luego huyó. El grave incidente, que tiene al borde de la muerte a Vega -internado en el hospital Regional- se produjo durante la tarde del día domingo 12 de agosto, cuando el menor y sus amigos disputaban un encuentro deportivo. En el marco de la causa, el fiscal tomó más de 20 testimonios, entre ellos los amigos de los adolescentes, quienes sostuvieron que los dos detenidos - Miguel Alejandro Gutiérrez (18) y Rodrigo Agustín Torres (18)- habían estado en la cancha, pero no fueron los autores de las ‘patadas’. Testimonios Según el relato de los propios compañeros de equipo de la víctima, los acusados participaron del incidente, pero no habrían sido ellos los que le causaron las graves heridas por las cuales debió ser intervenido quirúrgicamente. Ante los dichos de los testigos, la defensa de los imputados solicitó la excarcelación. Medida que fue concedida por el juez de Control y Garantías, entendiendo que no hay elementos para que continúen detenidos. Mientras tanto, el fiscal continúa con las averiguaciones. Además, el Dr. Moya se constituyó en el hospital Regional para dialogar con los familiares de la víctima.