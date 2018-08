"Indio" Froilán González: "Soy muy católico"

26/08/2018 -

José Froilán "Indio" González cumplió ayer sus 67 años, pero hoy, a partir del mediodía, lo celebrará junto con miles de almas que cada domingo visitan su tradicional patio.

"Confieso que he vivido. Me siento realizado con todo lo logrado. Gracias a mi oficio he conocido el mundo y he establecido amistades con cientos de personas. Y es en el patio en donde he obtenido los mejores regalos de mi vida: amistades y trabajo, continuidad de lo aprendido de mis padres y abuelos y la reivindicación plena de un instrumento como es el bombo", destacó Froilán en una entrevista con EL LIBERAL.

En este cumpleaños 67 ha recibido llamados de distintas partes del mundo, pero hay algunos a los que "Froilán" le atribuye vital importancia.

"Ex compañeros del servicio militar, con quien hicimos la conscripción en Paraná, se han comunicado conmigo para desearme lo mejor en la vida. Me han enviado fotos de mi época de conscripto. Me ha llenado de emoción. Me emociona estos recuerdos como también lo que dice la gente, lo que escribe en el libro que tenemos en el patio", resaltó el artista.

El "Indio" remarcó un comentario que le hizo un ciudadano común que asistió a la marcha de los bombos y al patio. "Un amigo me dijo: ‘Froilán, realmente qué cosas hermosas que se viven aquí'. Y lloraba", evocó el artista.

Acosta y "El Cubanitero"

Hoy será un día especial ya que Claudio Acosta, folclorista santiagueño, filmará en el patio de Froilán el último videoclip de las siete chacareras que conforman el audiovisual de "Herencia y Rezabaile".

Será especial también porque, tal como lo adelantó Froilán, "El Cubanitero", singular personaje de Tucumán, como lo hace desde hace años, le envió cuatro metros de biscochuelos para hacer las tortas.

"Recordar tantas cosas hermosas, recordar a mis padres y a mis abuelos y a mis hermanos, me hace bien. Uno tiene que seguir adelante, agradeciendo a la vida y a Dios. Soy muy católico y en mi patio tengo las imágenes de la Virgen del Valle, Mama Antula y de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín. Todo esto, más el afecto de la gente, le dan sentido a mi vida. En esta vida estamos de paso y si no conseguimos compartir con amigos o los seres que más amamos, realmente pierde sentido todo", reflexionó.