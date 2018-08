Triunfo histórico de Los Pumas ante los Springboks

Fotos INOLVIDABLE. Los Pumas festejan en Mendoza tras una victoria memorable ante los sudafricanos.

26/08/2018 -

Los Pumas, con ingreso del santiagueño Tomás Lezana en el segundo tiempo, consiguieron ayer un triunfo histórico ante los Springboks por 32 a 19, en Mendoza, en el marco de la segunda fecha del Rugby Championship.

Lezana ingresó en lugar de Matera a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando el equipo argentino soportaba el asedio de los sudafricanos.

Los Pumas arrancaron bien, y a los 4 minutos se pusieron en ventaja a través de un penal de Nicolás Sánchez, y a partir de ese momento los dirigidos por Mario Ledesma trataron de afirmarse en su campo para frenar la potencia de los sudafricanos.

A pesar de esa intención, Los Pumas cometieron varios errores y los sudafricanos se les vinieron encima. A los 13 minutos los Springboks se adelantaron en el marcador. Sánchez no pudo taclear a Siya Kolisi, éste convirtió el primer try del partido.

Sudáfrica continuaba siendo más, pero en un abrir y cerrar de ojos la Argentina quebró el partido. Apertura del balón de izquierda a derecha que, tras un excelente pase de Bautistas Ezcurra a Bautista Delguy, terminó con este en el ingoal visitante.

Los sudafricanos no pudieron recomponerse del golpe, cuando otra salida rápida de Emiliano Boffelli terminó con Delguy, conquistando su segundo try.

Corrían 24 minutos, Pablo Matera recuperó una pelota suelta y quedó cerca del try. Eben Etzebeth frenó la inminencia de try con un penal. Los Pumas pidieron scrum-5 y, aunque la pelota salió sucia, Sánchez la tomó, amagó y se fue al try

El segundo tiempo fue diametralmente opuesto, a pesar de que a los 5 minutos Ramiro Moyano consiguiera un nuevo try, y a partir de entonces todo fue pura defensa, puro tackle, puro esfuerzo, porque Sudáfrica se adueñó del campo y la pelota, y además pareció tener más resto físico.

Llegaron los dos tries de Lionel Mapoe, preocupó más el primero porque tuvo lugar a los 7 minutos y aún quedaba mucho por recorrer.

Sin embargo Los Pumas aguantaron y a cinco minutos del final no sólo salieron del encierro con una pelota robada por Delguy, sino que tuvieron una chance más para ampliar el marcador que finalmente no se dio.