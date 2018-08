Fotos Un total de 26 proyectos pasaron a la instancia provincial de la Feria

26/08/2018 -

FRÍAS, Choya (C) Un total de 26 proyectos de la instancia Zonal de la Feria de Ciencia y Tecnología 2018 que se realizó en la ciudad de Frías pasaron a la instancia provincial que se realizará a fines del mes de octubre en la ciudad capital de Santiago del Estero. Este acontecimiento educativo se desarrolló desde las 8 y hasta las 15 en el salón de usos múltiples (SUM) de la escuela Técnica Nº 5 Dr. Ramón Carrillo con la participación de escuelas locales y de la región. Los elegidos Éstos fueron los proyectos que pasaron a la instancia provincial: Nivel Inicial: Jugo Sabrosanos (Nº 1032 Hipólito Yrigoyen, de Frías). Nivel Primario: Aroma de Limón (Nº 61 de Lavalle), Celumato (Nº 1032 Hipólito Yrigoyen, de Frías), Un Peligro Invisible (Nº 17 Félix Frías, de Frías), La Intensa Vida de un Párrafo (Nº 17 Félix Frías, de Frías), Descubrimiento del Tesoro (Nº 1032 Hipólito Yrigoyen, de Frías), Mis Primeras Fantasías Geométricas (Nº 61 de Lavalle), Colgantes Geométricos (Nº 61 de Lavalle), Yo Amo Mi Planeta (Nº 750 Dr. Eliseo Fringes), Plástico Biodegradable (Nº 750 Dr. Eliseo Fringes), El Color en la Naturaleza (Nº 750 Dr. Eliseo Fringes), La Prohuerta Kid Te Incluye (Nº 750 Dr. Eliseo Fringes), Puff (Nº 17 Félix Frías, de Frías), El Tinte de mi Santiago (Nº 17 Félix Frías, de Frías), Desmontando el Bullying (Nº 17 Félix Frías, de Frías), De lo real a lo virtual es igual a Identidad Digital (Nº 61 de Lavalle), Marchando Seguro III Nº 61 de Lavalle). Nivel Secundario: El arte de deshidratar (Colegio Agrotécnico, Frías), No pasa naranja (ET Nº 5, Frías), Asesoramiento de compra (ET Nº 5, Frías), Real Time La app para ahorrar tiempo (ET Nº 5, Frías), Alcohol en gel, una alternativa saludable (ET Nº 5, Frías), Escuela Ideal (Marketing Educativo) (ET Nº 5, Frías), Reduce, reúse, Recicla (colegio Dr. Eliseo Fringes, Lavalle). Nivel superior no universitario: N.I Interactivo II (ISPP Nº 2, Frías), El cerebro va al Jardín (ISPP Nº 2, Frías). La Feria fue organizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología perteneciente al Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero a través del programa Jardines y Escuelas en Feria. La comitiva de evaluadores de la provincia fue representada por su referente, Lic. Elizabeth Chávez y la coordinadora provincial de Jardines y Escuelas en Feria, Lic-. Elizabeth Larcher quienes luego del acto del corte de cinta e inauguración el equipo comienza a recorrer cada uno de los stands para interiorizarse sobre las distintas temáticas abordadas. En total fueron más de 40 propuestas, pertenecientes a los departamentos Choya y Guasayán, que entre todos los niveles educativos han preparado para consideración de los especialistas en las más variadas temáticas tanto en ciencia como en arte.