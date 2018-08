Hoy y mañana habrá acción en los torneos infantil y femenino

26/08/2018 -

Hoy y mañana tendrán continuidad los torneos infantil y femenino que organiza con singular éxito la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda. Cabe destacar que en cada jornada se consolida la pasión en los diferentes barrios que forman parte de esta iniciativa.

Según se informó, los niños disputarán la 20ª ronda de partidos hoy a partir de las 9 con los siguientes choques: Irma FC (local) vs Villa Unión; San Fernando (local) vs Taladrito; Bío Torres vs Gustavo Tapia en cancha de San Isidro; Chamacos FC vs Diablos Rojos en cancha de Güemes de Clodomira; Cholo Suárez (local) vs Deportivo 25 de Mayo; 17 de Octubre (local) vs Rey de Reyes; 25 de Mayo (local) vs Argentinos Unidos y El Cruce vs Bº Quilmes en cancha de Jerarquizado.

Mañana, a partir de las 20 y en el Patinódromo de La Banda, las mujeres volverán a tener acción con los siguientes encuentros: Irma FC vs. Deportivo Griselda; Campeonas del 28 vs. Las Fanáticas; Las Tiburonas vs. Agrupación 25 de Mayo; Las Fortineras vs. Rincón Femenino; Chacarera vs. Cruz Azul; Central Argentino vs. 17 de Octubre y Tévez FC vs. Deportivo 25 de Mayo.