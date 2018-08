Abram: “Sin moneda estable no vamos a superar la convulsión”

Hoy 08:21 -

El economista Aldo Abram, de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que la prioridad número uno del Gobierno debe ser defender el peso.

“La gran pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo recuperar la confianza? La confianza no se recupera sin estabilidad monetaria. Si la gente no confía en la moneda, no consume tanto, no pone sus ahorros en el banco, no invierte. La gente confía cuando hay estabilidad en la moneda. No es condición suficiente, pero sí necesaria”, explicó Abram. “Otro punto clave de este nuevo escenario es el valor de la tasa de interés. La tasa es alta porque hay una fuga de capitales fenomenal. Pero no se puede bajar emitiendo como se hizo antes. Ojalá el Gobierno no escuche a los que sugieren que hay que dedicarse a bajar la tasa, porque eso como se hizo en el pasado, fue financiar la fuga de capitales. Es absurdo”, destacó Abram.

Para el economista, si bien el Gobierno consiguió un puente vía FMI hasta el primer trimestre, hay otros que no tienen la misma opción. “Yo si fuera gobernador o intendente estaría convenciendo al Gobierno de bajar el déficit y hacer los deberes, porque si no se recupera el crédito no van a poder financiar las obras”, dijo Abram.

Según Abram, si bien el clima le jugó una mala pasada al Gobierno con la seca, la situación se agravó con la fuga de capitales. “Entonces el crédito se achicó más, tenemos una economía desfinanciada, la gente no tiene confianza y va a haber propensión a consumir menos. Más allá que todos esperamos buenas cosechas a fin de año y el próximo, eso no alcanza para compensar la falta de confianza en la economía en un mundo donde el financiamiento no es tan fácil como antes”, destacó Abram. “El Gobierno tiene que hacer cosas contundentes ahora para ganar la confianza de la gente, y poder llegar bien a las elecciones. El año que viene va a ser más difícil si no se toman medidas”, finalizó el director ejecutivo de Libertad y Progreso.