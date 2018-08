Cómo llegar al verano en forma y no morir en el intento

Hoy 22:20 -

Vernos en mejor forma esta primavera implica un fuerte compromiso con la salud En poco menos de un mes llegará la primavera, y no pocas personas comienzan a darse cuenta que la ropa que usó la primavera pasada ya no le va, y se desespera por “ponerse en forma”, pero no siempre lo hace de la mejor manera.

En este nuevo informe de Puntos de Vista charlamos con tres especialistas sobre este tema.

¡Mirá el adelanto de lo que podrás encontrar mañana en nuestra edición impresa!









Adelanto Puntos de Vista: vida saludable y satisfacción estética from El Liberal on Vimeo.