CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de agosto de 2018
Por El Liberal
27/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 TOMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.05 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIA DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. DEPORTIVO MORÓN
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. CENTRAL CBA.
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 IRONSPORT
CANAL4
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
13.30 EN PLENITUD
14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
14.30 EN BOCA DE TODOS
15.00 SEGURIDAD VIAL
15.30 TIEMPO REAL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 DEPORTE EXPRESS. CENTRAL CORDOBA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.35 ENAMORÁNDOME DE MI EX
06.37 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO TRIUNFADOR
08.55 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW
11.01 CHIHUAHUA EL FANTASMA
12.38 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. ESCAPE DE CIUDAD GÓTICA
14.12 UN VERANO EN PANTALONES 2
16.32 MR. 3000
18.27 CHIHUAHUA EL FANTASMA
20.05 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. ESCAPE DE CIUDAD GÓTICA
TCM
08.49 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.29 LA NIÑERA
11.19 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
12.34 JACK
14.42 PATOAVENTURAS, LA PELÍCULA. EL TESORO DE LA LÁMPARA PERDIDA
15.59 CASI FAMOSOS
18.14 UNA SUEGRA DE CUIDADO
20.02 MUY PARECIDO AL AMOR
22.00 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER
23.58 FANTASMAS DE MARTE
TNT
06.02 METEORO
08.32 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
10.23 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
12.29 DESPUÉS DE LA TIERRA
14.22 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
17.01 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
19.36 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
22.00 DOS MÁS DOS
00.02 CARRERA MORTAL 2
01.59 DOS MÁS DOS
SPACE
07.00 SUPREMACY
09.06 GRAN TORINO
11.26 SUPREMACY
13.32 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
15.21 GODZILLA
17.59 D-TOX
19.50 AJUSTE DE CUENTAS
22.00 TANGO Y CASH
CINECANAL
11.05 MATILDA
12.47 EL PROFESOR CHIFLADO 2
14.42 UNA LOCA PELÍCULA DE VAMPIROS
16.02 LA RED SOCIAL
18.12 ¡ESTO ES GUERRA!
19.55 ALIADOS
22.00 ENCUENTRO EXPLOSIVO
23.55 THE BELKO EXPERIMENT
SONY
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY
12.30 ESTACIÓN 19
13.25 ESCÁNDALO
15.15 EEN WOLF
16.10 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?
22.00 ESTACIÓN 19
A DÓNDE IR
HÉRCULES (HÉRCULES OCHIUZZI 376)
+MIÉRCOLES 29, A LAS 22, SE PRESENTARÁN PABLO MEMA Y LA SIEMPRE ALEGRE.
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN. ENTRADA: GRATIS.
NODO TECNOLÓGICO
+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN DEL “POLACO”.
+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.
+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
COMPLEJO CAYO COCO (AUTOPISTA SANTIAGO LA BANDA)
+SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE, SE PRESENTARÁN “LOS ARCANOS DEL DESIERTO”; Y 1000 MOTHER FACA, COMO BANDA INVITADA.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
MEGALODÓN (3D)
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HOY AL 29/08 - 21:30 (Cast)
CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE
OCULTO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
27/08- 29/08 16:10 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY AL 29/08 - 18:00 (Cast)
MEGALODÓN (2D)
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HOY AL 29/08 - 19:50 (Cast) 22:15
(Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
27/08- 29/08 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL 29/08 20:15 (Cast) 22:40
(Subt)
EL AMOR MENOS PENSADO
(2D): COMEDIA (+13 AÑOS)
27/08- 29/08 17:00 (Cast)
LATIDOS EN LA OSCURIDAD
(2D):
TERROR (+13 AÑOS)
HOY AL 29/08 19:40 (Cast) 22:20
(Subt)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
27/08- 29/08 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
HOY AL 29/08 16:10 (Cast)
20:20 (Cast) 22:40 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
EL JUSTICIERO 2D APTA 16
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00- 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SOLO EL JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20- 22:30-
HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP
CASTELLANO 2D 18:10
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 22:50
CASTELLANO 3D 20:30
SUBTITULADA 2D 22:50-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO
2D 17:30-