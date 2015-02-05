CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de agosto de 2018

27/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.05 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIA DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. DEPORTIVO MORÓN

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. CENTRAL CBA.

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 IRONSPORT

 

CANAL4

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

13.30 EN PLENITUD

14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

14.30 EN BOCA DE TODOS

15.00 SEGURIDAD VIAL

15.30 TIEMPO REAL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 DEPORTE EXPRESS. CENTRAL CORDOBA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.35 ENAMORÁNDOME DE MI EX

06.37 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO TRIUNFADOR

08.55 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW

11.01 CHIHUAHUA EL FANTASMA

12.38 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. ESCAPE DE CIUDAD GÓTICA

14.12 UN VERANO EN PANTALONES 2

16.32 MR. 3000

18.27 CHIHUAHUA EL FANTASMA

20.05 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. ESCAPE DE CIUDAD GÓTICA

 

TCM

08.49 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.29 LA NIÑERA

11.19 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

12.34 JACK

14.42 PATOAVENTURAS, LA PELÍCULA. EL TESORO DE LA LÁMPARA PERDIDA

15.59 CASI FAMOSOS

18.14 UNA SUEGRA DE CUIDADO

20.02 MUY PARECIDO AL AMOR

22.00 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER

23.58 FANTASMAS DE MARTE

 

TNT

06.02 METEORO

08.32 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

10.23 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

12.29 DESPUÉS DE LA TIERRA

14.22 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

17.01 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

19.36 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 DOS MÁS DOS

00.02 CARRERA MORTAL 2

01.59 DOS MÁS DOS

 

SPACE

07.00 SUPREMACY

09.06 GRAN TORINO

11.26 SUPREMACY

13.32 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

15.21 GODZILLA

17.59 D-TOX

19.50 AJUSTE DE CUENTAS

22.00 TANGO Y CASH

 

CINECANAL

11.05 MATILDA

12.47 EL PROFESOR CHIFLADO 2

14.42 UNA LOCA PELÍCULA DE VAMPIROS

16.02 LA RED SOCIAL

18.12 ¡ESTO ES GUERRA!

19.55 ALIADOS

22.00 ENCUENTRO EXPLOSIVO

23.55 THE BELKO EXPERIMENT

 

SONY

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY

12.30 ESTACIÓN 19

13.25 ESCÁNDALO

15.15 EEN WOLF

16.10 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?

22.00 ESTACIÓN 19

 

A DÓNDE IR

HÉRCULES (HÉRCULES OCHIUZZI 376)

+MIÉRCOLES 29, A LAS 22, SE PRESENTARÁN PABLO MEMA Y LA SIEMPRE ALEGRE.

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN. ENTRADA: GRATIS.

NODO TECNOLÓGICO

+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN DEL “POLACO”.

+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.

+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

COMPLEJO CAYO COCO (AUTOPISTA SANTIAGO LA BANDA)

+SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE, SE PRESENTARÁN “LOS ARCANOS DEL DESIERTO”; Y 1000 MOTHER FACA, COMO BANDA INVITADA.

MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.

 

CINES

SUNSTAR

MEGALODÓN (3D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY AL 29/08 - 21:30 (Cast)

CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE

OCULTO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

27/08- 29/08 16:10 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY AL 29/08 - 18:00 (Cast)

MEGALODÓN (2D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY AL 29/08 - 19:50 (Cast) 22:15

(Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

27/08- 29/08 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 29/08 20:15 (Cast) 22:40

(Subt)

EL AMOR MENOS PENSADO

(2D): COMEDIA (+13 AÑOS)

27/08- 29/08 17:00 (Cast)

LATIDOS EN LA OSCURIDAD

(2D):

TERROR (+13 AÑOS)

HOY AL 29/08 19:40 (Cast) 22:20

(Subt)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

27/08- 29/08 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

HOY AL 29/08 16:10 (Cast)

20:20 (Cast) 22:40 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

EL JUSTICIERO 2D APTA 16

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00- 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SOLO EL JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:30-

HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP

CASTELLANO 2D 18:10

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 22:50

CASTELLANO 3D 20:30

SUBTITULADA 2D 22:50-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO

2D 17:30-


 
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