Video | Vernos en mejor forma esta primavera implica un fuerte compromiso con la salud

En poco menos de un mes llegará la primavera, y no pocas personas comienzan a darse cuenta que la ropa que usaron la primavera pasada ya no les va, y se desesperan por “ponerse en forma”, pero no siempre lo hacen de la mejor manera.

La necesidad de bajar de peso para vernos mejor físicamente en la primavera que se aproxima, puede convertirse en un dolor de cabeza si no se planifica una rutina adecuada. Hoy, la actividad física se ha difundido mucho en la población y hay cada vez más gente que sale a los parques a caminar o correr, o va a un gimnasio. Y ello es muy positivo. Pero, lamentablemente, todavía mucha gente recurre a métodos poco saludables o no toma esta actividad con la seriedad que implica todo lo que hagamos y que involucre a nuestro organismo. En esta edición de PDV, abordamos la problemática de la falta de conciencia al momento de comenzar con una actividad física, apurados por vernos bien en un corto plazo, sin tener en cuenta los riesgos, y jugando con nuestra vida. Analizaron el tema el doctor José Stemberg, médico pediatra, cardiólogo y deportólogo; la licenciada en nutrición especialista en deporte y clínica, María Luz Carabajal, y el profesor de educación física Mario Díaz, especialista en preparación física. Todos ellos coincidieron en que el chequeo médico, la dieta adecuada y la rutina personalizada son los pasos indispensables que mejorarán estética y saludablemente a la persona.