FÚNEBRES | 27 de agosto de 2018

27/08/2018 -

FALLECIMIENTOS

Jaime Verdaguer González

Alfreda Auatt (La Cañada Dpto. Figueroa)

Eufrosina Anania Galeano de Godoy (La Banda)

Juana Rosa Villalba (La Banda)

Luis Manuel D’ Angelo

Aníbal Sergio Acuña (Dpto. Rivadavia)

Marta Trinidad del V. Bracamonte

Dolores More

Oscar Alberto Toloza

Delia Hortencia Rodríguez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Cristina, tus compañeras de la Promo 1971 del colegio de Belén lloramos tu adelanto en la partida a los cielos y pedimos al Señor que te tenga a la vera de su santa gloria y seas la estela que guie a tus hijos y adorados nietos y para nosotros el mejor de los recuerdos en tus chistes y risas. Descansa en paz compañera querida.

BASBÚS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Alfredo Basbús y flia acompañan a su esposo e hijos y a su hermano Tati por esta pérdida irreparable. Se ruega una oración en su memoria.

BRACAMONTE, MARTA TRINIDAD DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su hijo Carlos Eduardo participa el fallecimiento. Sus restos fueron inhumados cemet. La Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

D' ANGELO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Su esposa Dumond Lidia Beatriz, su hija Maria Gabriela D' Angelo, h pol. Ricardo Jose Salvatierra, sus nietos Tomas y Mateo Salvatierra. Sus restos serán trasladados a Córdoba Capital, posteriormente inhumados en el cementerio privado de Villa Allende, cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - 4219787.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Diego Perez Carletti y su esposa Silvia García, sus hijos Agustín, Joaquin y Valentina participan su fallecimiento.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Hugo Agostinelli participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

FELLONI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Pedro Ignacio Lines y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORE, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Sus hijos Armando, Orlando, Mirta, Mercedes, María, hijos pol, nietos, bisnietos participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. El Descanso. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Irma Bravo, Osvaldo Trógolo participan con dolor su inesperado fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno y resignación para su familia.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Al querido amigo Manuel despedimos hoy con mucho pesar. Rogamos al Señor por su descanso eterno y pedimos bendiciones para su esposa y flia. Elevamos oraciones en su memoria. Sus vecinos Armando y Ani Curi, sus hijos Seba, Gaby, Luki y flias.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. La familia Seleme participan de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Betty Mayuli, sus hijos Ariel,Verónica, Patricia y Manuel Aznarez participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Manuel. Elevan oraciones en su memoria

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Enrique Cuello participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo, y acompaña en estos momentos difíciles a toda su familia. Ruega oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Elida Suárez de Bravo, Raúl Bravo y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. La Sociedad Sirio Libanesa de Sgo del Estero, acompaña con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro socio Edgardo Pacheco, rogando una oración en su memoria.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Participan con profundo dolor su fallecimiento. Rodolfo Paz, Margarita O'Mill y sus hijos Maximiliano y Patricia, Agustín y Tatiana; Gustavo, Rodrigo y Luisina , acompañan a toda la familia en este difícil momento.

RODRÍGUEZ, DELIA HORTENCIA (q.e.p.d.) Fallecio el 26/8/18|. Sus hijos Mimi y Oscar Gorosito, Rubén, Gregorio y Walter Vera, su nuera, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

RODRÍGUEZ, ROSENDO DELFÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Su hermano Tito, su cuñada Estela y sus sobrinos Rosa, Eugenia, Rita, Carolina, Marcela, Exequiel y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, ROSENDO DELFÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Comisión directiva, socios, simpatizantes e hinchas del Club Atlético Mitre participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex arquero (Coco). Acompañan a su familia en tan difícil momento.

RODRÍGUEZ, ROSENDO DELFÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Compañeros del Club Mitre: Horacio Fito Pons, Miguel A. Rodríguez, Poroto Rodríguez, Héctor Miguel Rossi, Domingo Zurdo Leguizamón, Ninllo Alagastino, Eduardo Cachi Nassif, Fernando Vizgarra, Calixto Concha, Dr. Raúl Romero, Juan Chanferoni, Mario Negro Morales, Nani Díaz, Poli Silva, Pequeño Díaz, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ROSENDO DELFÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Ex directivos, socios y simpatizantes del club A. Mitre: Mario Álvarez, Franklin Kike Villalba, Rubén Ovejero Singer, Carlos Tito Pérez, Osiris Faccio, José Pepe Brizuela, Ramón Negro Gallardo, Valentín Yacaré Suarez, José Cordero, Silvio Orellano, Tomas Gringo Corona, Ing. Rodolfo Ibáñez, Raúl Suarez. Arq. Rodolfo Núñez, Arq. Arturo Mansilla, Felipe Zavaleta y Hugo Concha Argañaraz (Rubio) participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Su esposa Tuti, sus hijos Omar, Silvina, Jorge, Oscar, María, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallec. Sus restos serán inhumados 12 hs cemet. de Maco. Casa de duelo Independencia prolongación Maco. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su abuela Negrita Atia de Maidana, participa con dolor el fallecimiento de Tomi y pide oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su tío Roberto Maidana, primos Laura, Emi, Maqui, Eze y Berni con sus respectivas flias., te despiden con dolor. Vivirás eternamente en nuestro corazón.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Los ángeles te reciben y te llevan al encuentro con el Padre". Sus tíos Roberto, Gustavo, Claudia y Carolina te despiden con profundo dolor y ruegan oraciones en tu querida memoria.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus tías Magdalena Ceruti, Graciela Ceruti y primos Ignacio Lines, Andrea Santos, Agustín Paz, Sol Contreras y Máximo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su tía abuela Silvia Maidana, su prima Silvina Astorino, despiden con profundo dolor a ese niño grande que con su alegría de vivir, eliminó los corazones de todos los que lo conocieron y permanecerás por siempre en nuestros recuerdos. Hasta siempre Tomy.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Ana Marcela Auad y flia., participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Fernando Montes y Amalia Russo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Marcela Maidana y flia., Elsa Laidani de Maidana, participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Carly Ibarra y flia., y Mariana Ibarra, participan con dolor su partida y acompañan en este duro momento. Descansa en paz.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Ya descansas en paz, Campeón. Andrea Santos, Agustín, Sol, y Máximo Paz. Te despedimos con inmenso dolor y brille para ti la luz eterna.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Los compañeros de oficina administración y compras de la Caja Social de su mamá Alejandra, participan su fallecimiento y la acompañan en su dolor.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Querido Tomás, siempre estarás presente en nuestro corazón y esperamos que el Señor te reciba para tu descanso eterno y la paz de toda tu familia y amigos. Familia de su novia Tatiana Borrás.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Falleció el 25/8/18|. Lito González, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su mamá Ale y al resto de la familia en este doloroso trance. Eleva oraciones en su memoria.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Jesús Silva y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero Tomi. Elevan oraciones en su memoria.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Tus compañeros de la Asesoría de la Caja Social te vamos a extrañar mucho y oramos por tu eterno descanso. Acompañamos a tu familia en este momento de dolor: Rafael Jiménez, Constanza Leturia, Luciana Baldiviezo, María José Jarma, Mercedes Navarro, María Eugenia Pagani, Macarena Barrionuevo, Andrea Moisés, Carolina Rodríguez Carol, Martín Ávila, Alberto Rodríguez Carlsson, Raúl Almada y Mariana Bauque.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Señor concédele el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Constanza Leturia participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro, Maria Sol, Jimena e Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso en paz.

VARGAS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Que Dios lo acoja en su morada y brille para él la luz que no tiene fin". Omar, Silvia e hijos y Anita Contreras participan y acompañan a Alejandra y flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su hija Cintia, su hijo político Daniel; sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Piedad.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su hija Cintia, hijo político Daniel, sus nietos Eloisa, Samuel, Constanza y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus primos Amelia Ducca de la Rua de Ordóñez, sus hijos Raúl, Carlos, Modesto y María Eugenia Beltrán, nietos y bisnietos participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus primos hermanos María Elvira, Olga, Aida Elizabeth, María del Carmen y Carlos León González Ábalos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su primo hermano Carlos León González Abalos y sus hijos Maria Guadalupe, Marta Lucrecia, Luis César González Ábalos y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Aida y familia participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Piedad.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Iván Ricardo Castillo participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Piedad.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Dolores Heredia y Brenda participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Piedad.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Yohana y Carlitos, Claudio y Geraldine participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Piedad.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Nelly y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Piedad.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Clelia y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Piedad.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Ángela y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Piedad.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Querido y entrañable Coco tus amigos de toda la vida. Pule, Emiliano, Florencia y Daniel hoy te despiden con dolor y agradecen habernos permitidos gozar de tu amistad y sabiduría pudiendo compartir durante muchos años hermosos y felices momentos. Acompañamos con cariño a Cinthia en estos momentos difíciles rogando oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. CPN. Walter Noé Tagliavini, participa con profundo dolor el fallecimiento de su muy estimado Dr. Jaime, y por así merecerlo. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Rogando oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Víctor Alegre, su esposa Marta Aida Viaña y sus hijos Felipe, Víctor, Gustavo y José Alegre Viaña y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del su amigo de toda la vida. Elevan oraciones por la paz de su alma.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Catella Hugo Ricardo y Mirta Neme participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Pablo, Federico y Daniel Rojas Polti, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Maria C. Spitale de Lines, sus hijos Sylvia Elena, Pedro Ignacio, Maria Angélica y Hugo Roger Lines, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Elsa T. Feijóo de Argañarás, sus hijos Teresita Rosario, Jorge Manuel, Raúl A.; Manuel Alfonso y sus respectivas familias, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a su hija Cintia y familia, en estos momentos difíciles. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Carlos Eduardo Ordoñez Ducca e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con el afecto de siempre.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Guillermo Basbús y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Alicia, Pedro y Jorge Dargoltz, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Cinthia, Daniel y flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Tus colegas del Estudio en agradecimiento, participan con profundo dolor su fallecimiento; Dres. Carlos Eduardo Ordóñez Ducca, Juan Carlos Gavioli, Andrea Olmedo, Andrea Achari, Juan Francisco Gavioli, Ariel Dargoltz y Guillermo Basbús. Ruegan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Oscar Rodolfo Olmedo, Maria Estefanía de la Llama y sus hijos Mariana, Oscar, Andrea y Agustin con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Dra. Andrea Olmedo y sus hijos Daniel y Stefanía, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Dr. Juan Carlos Gavioli y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria..

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Pablo Arce y Andrea Paz y sus hijos Felicitas, Nicolás y Bernardita participan con dolor el fallecimiento de su tío Coco. Ruegan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria. Blanca Argentina Pedano, Josefina Yolanda Pedano de Fumarola, Dr. Héctor Fumarola y Dr. Luis Alejandro Fumarola.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Marta Lucrecia Abalovich y sus hijos Mariano Vital y Guadalupe González Ávalos, Horacio Jozami y Marta González Ávalos, Luis César González Ávalos participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fue una brillante persona y un excelente jurista. Ruega oraciones en su memoria. Dr. Luis Alejandro Fumarola.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Mariano y Ramiro López Bustos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. El Rotary Club de Santiago del Estero despide con afecto a Coco, hombre solidario, gran ciudadadno y brillante profesional de las leyes. Que en paz descanse.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Dr. Erik Llarull participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Clara López Pasquali de Araya, sus hijos María Paula Araya, Enrique Araya y María del Rocio Araya y sus respectivas familias lamentan profudamente la ida a la casa del Señor de una de las mentes más brillantes de esta ciudad, lo despiden con mucho dolor y ruegan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sofía del C. Montesinos de Abalovich acompaña con dolor el fallecimiento del amigo "Coco" y ruega oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Eduardo Antonio Abalovich y flia. acompaña con dolor el fallecimiento del amigo y ruega oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Silvia Abalovich y sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina y Marcos y Juan Ferreira Lesyé e hijos pol. Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sara Arce de Liendo Roca participa su fallecimiento y acompaña a su hija Cintia y Daniel e hijos en este momento de dolor.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Flia. Coronel Fonti participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de Cintia y ruega oraciones en su querida memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Querido Coco: doy gracias a Dios por haber conocido a tan bella persona. Jamás conocí alguien igual. Siempre tan atento, generoso y caballero. Elegante e impecable. Gracias por tus consejos y dejarme ser parte de tu vida y su familia. Vivirás siempre en el corazón de todos los que te queremos: hasta siempre mi querido doctor! Paula Coronel, Fonti; sus hijos Ignacio y Francisco Coronel Fonti participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Cintia y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ESTHER LIVE (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/18|. La Comunidad Educ. Estrellita de Belén " Casa de la Juventud " participan con dolor el fallecimiento de la madre de su compañera Noemí. Ruegan oraciones en su memoria.

GALEANO DE GODOY, EUFROSINA ANANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Sus hijos Anania, Agustín, Teresita, Florinda, Delfor, hijos pol, Antonio, Alejandra, Ángel, Pamela, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados en el cemet. de La Misericordia a las 11 hs. Casa de duelo (S/V) La Banda Av. Belgrano 532. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GALEANO DE GODOY, EUFROSINA ANANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Personal directivo, docente y de maestranza de la Esc. Nº 104 participan con dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. vicedirectora Anania Godoy. Ruegan oraciones en su memoria.

GALEANO DE GODOY, EUFROSINA ANANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque muera vivirá eternamente". (Jn. 11,25). Personal directivo de la Escuela Técnica Nº 6 Cmdte. Manuel Besares acompaña en su dolor a sus colegas la Sra. vicedirectora Ing. Teresita del Carmen Godoy, al profesor Delfor Godoy y a sus familiares en estos momentos de dolor por la partida de su Sra. madre al reino celestial. Elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GALEANO DE GODOY, EUFROSINA ANANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". La directora de la Escuela Técnica Nº 6, Lic. Sandra Quiroga y familia acompañan en su dolor a sus colegas la Sra. vice directora Ing. Teresita del Carmen Godoy, al Prof. Delfor Godoy y a sus familiares en este dificil momento por la partida de su Sra. madre. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Su hija Ramona Estefanía Díaz (Fanny), su hijo político Juan Carlos Méndez, sus nietos Carlos, Paola y Clarisa y su nieto político Gustavo; sus bisnietos Abigaíl, Juan Genaro y Juan Amaro participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Sus hija Ramona Estefanía (Fanny) hijo pol. Juan Manuel nietos Carlos, Paola, Clarisa y Gustavo, bisnietos Abigail, Juan Amaro y Juan Genaro y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. hoy a las 16 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERVIC. SOCIALES Laprida 383.

VILLALBA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Su bisnieta Abigaíl y su mamá Carolina Taboada participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Vecina, amiga y familia nuestra de toda una vida, te recordaremos como la gran persona que fuiste, te despedimos con dolor, pero con la esperanza de la vida eterna. Tus amigos Víctor y Nena.

VILLALBA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Fuiste un ser entrañablemente hermoso, aún en tu ocaso y con la fragilidad de tus ultimas horas, tuviste fuerza para brindarte a los demás; te apagaste de a poquito, pero sin dejar de brillar a través de tu bondad, calidez y nobleza, te recordaremos por ser una casi mamá, que fue medio abuela y un poco tía, pero sobre todo por el inmenso cariño que nos diste, principalmente en nuestra infancia; te recordaremos por tus plantas y el tesón que ponías en ellas, por todos los hijos del corazón que cobijaste y por tu amor y entrega incondicional a tu hija y tus nietos. Sin dudas habrás entrado por la puerta grande del Cielo y estarás ya en la Gloria de Dios disfrutando de la paz eterna. Hasta el reencuentro querida Juana, te despedimos con amor y profunda tristeza, Susi, Edith, Graciela y Estely.

ACUÑA, ANÍBAL SERGIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Su esposa Estefanía Silva, su madre Silvia Montenegro, su padre Lindor Acuña y demás familiares. Sus restos fueron trasladados a Selva Dpto. Rivadavia, y serán inhumados en el cementerio de la misma localidad, Cob IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162- 4219787.

ARANDA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Su esposa María Yolando, sus hijos Alex y Nara, su madre Ramona, su padre Ramón Aranda y demás familiares, sus restos fueron inhumados en La Cañada Dto. Figueroa. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Despacito, no hagan ruido, la Abu duerme en los brazos del Señor. Sus hijos Dany, Chicha, sus nietos Riki y flia; Sergio y flia; Ferny , Sole, Coco, sus adorados nietos lloran su partida e imploran al Señor por una pronta resignación.

AUATT, ALFREDA (FARIDE) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. El señor es mi pastor nada me puede faltar, gracias por tu amor incondicional y acompañarnos en paz y alegría hasta tus últimos días, descasa en paz madre querida. Sus hijos Daniel Humberto y Gustavo, e hijos políticos Chicha y Coca, nietos, nietos políticos, bisnietos y tataranietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio de La Cañada.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Su sobrina Tita Auat, sus hijos Manuel y Mara Fiad con sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus sobrinos Alejandro, Antonio, Miguel y Olga Auat de La Cañada, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Querida Faride formaste parte de nuestra de nuestra familia, nos duele tu inesperada partida, extrañaremos tu bondad, tu afecto incondicional y tu dulce sonrisa de bienvenidas donde sintetizabas la alegría de recibirnos en tu hogar, así como nosotros también a ti. Descansa en paz. Tu consuegra Victoria Spampinato de Llugdar, sus hijos Pocha, Poyoya, Chica, Pichón, Mirta, Olga, José y respectivas familias participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

AUATT, ALFREDA (Faride) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. "Que brille para tu la luz que no tiene fin". Te recordaremos siempre con mucho cariño abuela Faride. Negro Azar, Pocha Llugdar y sus hijos Emily , Felipe y Yanina participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Señor recíbela en tu Reino, así pueda gozar de la paz eterna. Mary Edith participa con profundo su partida u acomban a sus hijas para que Dios las llene de fortaleza.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Olga Ibarra, su esposo Antonio Díaz y familias, participan su fallecimiento con mucho dolor y acompañan a sus hijas Pili, Estela y Mimi y nietos y ruegan oraciones en su memoria.

MARÓSTICA DE FORTUNA, EMPERATRIZ FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Elean y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

NAZAR, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Pimpo Avellaneda de Morellini, sus hijos Marcia y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Altísimo la reciba en su gloria y acompañan espiritualmente a su familia. Sus restos fueron nhumados en el cementerio Cristo Redentor.

NAZAR, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Olga Ibarra, Antonio Díaz y familias participan con dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria y por su paz eterna en la gloria del Señor.

PAZ, PABLO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/18|. "Estimado es a la muerte de Jehová, a la muerte de sus santos". (Salmos 1, 15:16). Su esposa Vanesa, hijos, padres Esther y Francisco, hermanos y familia. Iglesia Cristiana Evangélica. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORONEL BUITRAGO, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/16|. Querido papá, querido hijo, querido hermano, querido padrino, hoy se cumplen dos años que ya no estás con nosotros en esta vida. Aún cuesta aceptar que no te veremos más, sin embargo te haces presente en cada canción, recuerdo o foto o en sueños y ahí te volvemos a sentir. Invitamos a todos sus familiares y amigos a participar de la misa que se hará en su honor este lunes 27 de agosto en la parroquia Santo Cristo a las 20 hs.

HUARACHI MENDOZA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. "Siempre estarás en nuestro recuerdo y serás nuestra guía, te extrañamos". Su esposa Graciela Medina, sus hijos Patricia, Silvia, María, Guillermo y Martha, sus nietos Pauli, Franco, Lucía, Lautaro y Matheo, hijos políticos Claudio y Raúl invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse el cuarto mes de su fallecimiento.

NUNO DE TAHUILL, FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Tete, vivirás eternamente en nuestros corazones. Gracias por entregarnos todos y cada uno de tus días. Tus hijos y nietos agradecen a familiares y amigos que nos acompañaron en ese momento e invitan a la misa, que se realizará en la Catedral Basílica a la 20.30, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.